Mi nueva vida como la mimada, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi nueva vida como la mimada es un drama chino de una mujer que decidió cambiar su destino después de renacer, al elegir a una familia diferente para no sufrir injusticias en su segunda vida.

¿De qué trata Mi nueva vida como la mimada?

Mi nueva vida como la mimada sigue la historia de Ana, una mujer que después de renacer, decidió alejarse de la familia Sarto, que siempre la había tratado como una herramienta, aprovechándose de ella sin considerar sus sentimientos.

Mi nueva vida como la mimada ı Foto: Especial

En su vida pasada, fue tratada de manera vil y la querían obligar a casarse, por lo que ella prefirió terminar con su vida antes de permitir dicha injustica. Sin embargo, el universo le dio una segunda oportunidad con su reencarnación.

De este modo, Ana prefirió seguir a su madre e ingresar en la familia López. Con el apoyo y el cariño crecientes de Marcos López y Nicolás López, luchó junto a ellos contra las trampas y manipulaciones de los miembros de la familia Sarto. Finalmente, logró vengarse, encontró el amor y protagonizó una historia de superación.

¿Dónde ver Mi nueva vida como la mimada?

La serie cuenta con un total de 66 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por alguno de sus nombres en inglés, Toward the Arms That Wait o Reborn as the Rich Family’s Darling. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Una Buena Acción Vale Fortuna: Pedro es un hombre que fue traicionado por sus hijos adoptivos, Paulo y Camila, y por Leandro. Como resultado, el Grupo Eterna se declaró en bancarrota. Además, se enfrentaba a la grave enfermedad de su madre y a las protestas de los empleados que exigían el pago de sus salarios. Carlos, en agradecimiento por un favor pasado, lo ayudó y le permitió ingresar al Grupo Castro.

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia.

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.