Pocas cintas han marcado tanto a una generación como El Cadáver de la Novia, el clásico animado de Tim Burton que cautivó al público gracias a su inconfundible estética gótica y a una historia de amor que trasciende la muerte.

Ahora, a dos décadas de su estreno original, esta inolvidable película en animación stop motion regresará a los cines de México para celebrar su aniversario. Los seguidores de la historia de Victor y Emily tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente en la gran pantalla esta obra maestra que se ha convertido en un referente del cine de animación y del estilo único de Burton.

¿De qué trata El Cadáver de la Novia?

El Cadáver de la Novia (Corpse Bride en inglés) es una película animada que fue dirigida por Tim Burton y Mike Johnson. Se estrenó en el año 2005.

La historia está ambientada en una oscura versión del siglo XIX. La cinta sigue a Victor Van Dort, un joven que accidentalmente se casa con Emily, una mujer muerta conocida como la “novia cadáver”, mientras ensaya sus votos matrimoniales en el bosque.

El filme combina romance, humor y elementos góticos característicos del estilo único de Burton. La cinta crea un universo visual único y ampliamente reconocido entre los fanáticos del cine en este formato.

El Cadáver de la Novia tiene una duración de 77 minutos y su banda sonora fue compuesta por Danny Elfman. Esta producción se ha convertido en un clásico moderno de la animación y ahora, a 20 años de su estreno, llegará a cines una vez más.

El Cadáver de la Novia: ¿Cuándo y dónde será el reestreno en cines?

A través de sus redes sociales, Cinépolis anunció oficialmente el reestreno del clásico animado de Tim Burton para conmemorar su 20 aniversario.

La cinta El Cadáver de la Novia regresará a las salas de cine el 11 de diciembre de 2025, y podrá disfrutarse en diversas sucursales del país.

De este modo, miles de seguidores tendrán la oportunidad de volver a experimentar la magia de este inolvidable musical en animación stop motion, una obra que sigue conquistando corazones sin importar el paso del tiempo.

¿A partir de cuándo estarán disponibles los boletos para el reestreno?

Hasta el momento, Cinépolis no ha dado a conocer la fecha de inicio de la preventa ni las sucursales donde se proyectará el reestreno de El Cadáver de la Novia.

No obstante, se prevé que, como ha ocurrido con otros relanzamientos recientes, la película se exhiba en numerosos cines a nivel nacional.

En los próximos días, la cadena de exhibición podría publicar más información relacionada con la venta anticipada de boletos y los complejos participantes.