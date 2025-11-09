La acompañante del implacable doctor multimillonario: ¿Dónde ver la serie?

La acompañante del implacable doctor multimillonario o Escorting the Ruthless Billionaire Doctor, como es titulada en inglés, es una serie en formato vertical que sigue la vida de Violet, una joven de origen humilde que está desesperada por pagar la cirugía de su padre.

Sin tener más opciones, decide vender su virginidad, pero el buen doctor al que llama está decidido a sacarla del abismo y darle el dinero que ella necesita para salvar a su papá.

Sin embargo, mientras comparten una noche apasionada e inolvidable, Dax se siente atraído por Violet, a pesar de creer que solo es una interesada, ya que no conoce el verdadero motivo por el que necesita plata.

Cuando los secretos más oscuros del doctor Dax salgan a la luz, ¿podrá sobrevivir su frágil conexión con Violet?

La acompañante del implacable doctor multimillonario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver La acompañante del implacable doctor multimillonario?

La acompañante del implacable doctor multimillonario o Escorting the Ruthless Billionaire Doctor es una serie que forma parte del catálogo de la plataforma de entretenimiento Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 episodios —de un total de 68— están disponibles sin costo alguno.

Aunque originalmente fue producida en inglés, ReelShort publicó una versión con subtítulos en español.

ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Además, en YouTube o TikTok es posible encontrar algunos episodios, sin embargo, se encuentran en el idioma original, sin subtítulos en español.

Otras historias que te pueden gustar:

El multimillonario se casó con una chica sin hogar: Tras una aventura de una noche, Adele Moore queda embarazada y, aunque ella quiere tener al bebé, su padre la echa de casa, dejándola en la desprotección. Sin otro lugar a dónde ir, Adele se queda sin hogar. A pesar de las difíciles circunstancias, Adele hace todo lo posible por criar a su hijo. Un día, el hijo de Adele, Brad Moore, se encuentra con el multimillonario Heston Deleon.

Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO: retrata la vida de Jennifer, una mujer de mediana edad y sin trabajo, que pierde tanto su pensión como su casa por la codicia de su hijo y su nuera. En un desesperado intento por cambiar su situación amorosa y conseguir dinero, se une a un famoso reality show de citas, el Diamond Bachelor, donde conocerá al misterioso y encantador Paul Marshall.

Un trato con mi donante multimillonario: Sigue la historia de Clara Mira, una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia. Es entonces que ambos firman un ‘contrato de semen’ para el beneficio de ambos en sus misiones individuales.