Balean la casa de Vanessa Guzmán con su hijo menor dentro

Este fin de semana, la delincuencia atacó a la actriz y fisicoculturista Vanessa Guzmán, pues a pesar de que no se encontraba en su residencia, su casa fue baleada con su hijo menor dentro.

Los reportes indican que la residencia ubicada en El Paso, Texas, recibió varios impactos de bala. Por otro lado, el hijo de Vanessa Guzmán, José Uberto, vivió momentos de terror al encontrarse dentro de su casa durante el ataque.

"Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y José Uberto se encuentra fuera de peligro. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque“, explicó la página de espectáculos ‘En Shock’.

De momento, Vanessa no ha dado a conocer mayor información sobre lo ocurrido en su domicilio. Recordemos que José Uberto es el hijo menor de la actriz y medio hermano de Joaquín Bondoni. Estudia en la universidad de Mississippi.

¿Quién es Vanessa Guzmán?

Vanessa Guzmán es una actriz originaria de México que a lo largo de los años, ha destacado en el mundo del entretenimiento. Comenzó su carrera en el espectáculo después de ganar el certamen Nuestra Belleza México y ser representante del país en Miss Universo.

Después, destacó como actriz de telenovelas y programas populares. Se mudó a Texas con la intención de apoyar la carrera deportiva de su hijo menor y se mantiene lejos del espectáculo, ya que ha denunciado que ha sido rechazada desde que comenzó con el fisicoculturismo.