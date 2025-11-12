El Día del Engaño, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El Día del Engaño sigue la historia de una mujer que regresa años en el pasado, por lo que tiene la oportunidad de salvar a toda su familia y con ello, cambiar el destino.

¿De qué trata El Día del Engaño?

El Día del Engaño sigue la historia de Celia, una mujer que fue transportada noventa años en el pasado, por lo que estaba determinada a evitar la tragedia familiar que fue erradicando poco a poco a su familia.

El Día del Engaño ı Foto: Especial

Buscó salvar a su bisabuelo Víctor, un mariscal en las primeras décadas del siglo XX. Sabía que Víctor sería asesinado por el Gobernador Leo y su ayudante Elías. Solo su abuelo Sergio sobreviviría, pero con una discapacidad permanente. En una carrera contra el destino, intentó cambiar el final.

TE RECOMENDAMOS: Festín visual OVO del Cirque du Soleil toma vuelo en México

¿Dónde ver El Día del Engaño?

La serie cuenta con un total de 71 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, Mistborne Echoes. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte?o¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.

La redención en el laberinto de la familia: Clara Luque es una joven heredera que fue traicionada e internada en un psiquiátrico, pero logra escapar después de un tiempo, aunque repleta de deseos de venganza. Y es que pasó de ser una joven inocente a una mujer poderosa en el hospital, por lo que su primer deseo fue conseguir vengarse de la mujer que le quitó todo.

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia.