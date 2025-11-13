La productora Esmeralda Palacios, exesposa del conductor Facundo, pasó por un difícil momento que puso en peligro su vida después de que uno de sus implantes mamarios se reventara, lo que provocó que tuviera que ser ingresada de emergencia en un hospital.

En una publicación en sus redes sociales, Esmeralda relató que había tenido los implantes durante diez años y que, cinco meses atrás, una mastografía especializada ya había detectado una fisura.

Le explota implante a Esmeralda Palacios, ex de Facundo; es hospitalizada de emergencia

Esmeralda Palacios relató en su cuenta de Facebook que, aunque los especialistas le aconsejaron retirar los implantes lo antes posible, optó por esperar para poder reunir el dinero necesario, pues su seguro médico no cubre este tipo de cirugías al considerarlas estéticas.

Sin embargo, este mes la situación se volvió crítica de manera inesperada: “Me explotó un implante (…) me puse implantes hace diez años por vanidad, porque amamanté a tres hijos y porque justo me divorcié. Me di un regalito”.

La productora, quien estuvo casada con Facundo durante más de dieciséis años, añadió que su cuerpo nunca aceptó del todo los implantes, muestra de ello fueron sus reacciones a las vacunas.

“Cada vez que me ponía una vacuna mi cuerpo reaccionaba terrible con los implantes. Se me hinchaban los senos, me dolían horrible. Mi cuerpo tiende a rechazar agentes externos”, explicó.

Esmeralda narró que incluso viajar le causaba dolor y reacciones extrañas: “Cada que viajaba en avión me pasaba lo mismo, se me ponían duras 1 o 2 días y luego se me quitaba”.

Añadió que su experiencia con los implantes ha sido negativa, sin embargo, está consciente de que cada cuerpo reacciona distinto y que no se debe generalizar.

La operación de Esmeralda Palacios

Esmeralda Palacios reveló que hace cinco meses, en una mastografía, se identificó una fisura y la acumulación de líquido dentro de la cápsula que el cuerpo genera alrededor del implante. Los médicos de inmediato le advirtieron: “Hay que sacarlo”.

No obstante, la intervención quirúrgica debía financiarse íntegramente por cuenta propia, dijo. Frente a la situación, su familia puso manos a la obra; su esposo actual, Diego Muñoz, y su hija Mila, le ayudaron a costear la cirugía.

“Tenía algo ahorrado y ahorré más meses. Fue una suma considerable que no teníamos planeado destinar”, señaló.

Sobre su estado actual de salud, Esmeralda Palacios detalló que se encuentra en recuperación tras el procedimiento que tuvo lugar el 10 de noviembre. Además, resaltó que los implantes fueron un “gusto” que se dio con el objetivo de sentirse más atractiva, pero que, viendo la situación en retrospectiva, no volvería a poner su salud en juego por unos “likes”.

Hoy estoy en mi cama, recuperándome de una vanidad que no vale la pena. Solo me causó problemas y me acercó a un mundo superficial de un ‘qué atractiva estás’, que no vale nada para mí Esmeralda Palacios, ex de Facundo

