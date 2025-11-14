Corona Capital 2025: Así se vive el primer día del festival

Este viernes 14 de noviembre arrancó una nueva edición del Corona Capital, que en esta ocasión viene cargado de artistas ovacionados por todas las edades, clásicos del rock y proyectos frescos del pop.

Para el primer día del Corona Capital 2025, varios actos generaban gran expectativa desde las tempranas horas del día. Asimismo, como headliners destacaron Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Polo & Pan. También actos alrededor del día como Leisure, Bôa , 4 Non Blondes, Jet, Kaiser Chiefs y más.

Así se vive el primer día del Corona Capital

Uno de los actos más poderosos del día fue el de Queens of the Stone Age, que fueron encargados de cerrar el escenario Doritos con fuerza y energía, así como un setlist memorable.

▶ #Fotos | Así fue la poderosa presentación de Queens of the Stone Age esta noche en el #CoronaCapital (@CoronaCapital). Entrega un setlist digno de recordar. 🎸



📹: @ChuchoRamone01 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/cKyzc3gHO2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

Franz Ferdinand fue una de las presentaciones más esperadas de la audiencia y en total, tuvieron una hora con 20 minutos para encantar a sus fanáticos con su indie rock.

Garbage fue otra de las bandas que emocionó al público. La agrupación escocesa incluyó éxitos como Cherry Lips y Stupid Girl.

También Kaiser Chiefs fascinó al público al aparecer en el escenario principal y sorprender con himnos como ‘Ruby’, que sus fanáticos bailaron con mucha energía.

En las primera horas de las presentaciones en le festival, 4 Non Blondes sacó a relucir la nostalgia en el público durante su participación en el escenario Doritos. Además, la agrupación se solidarizó con los migrantes.

▶ #Video | 4 Non Blondes llenó de nostalgia esta edición 15 del #CoronaCapital (@CoronaCapital). Además, la banda se solidarizó con los migrantes.



📹: Rodrigo Carmona / @LaRazon_mx pic.twitter.com/WgXZgANNyb — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

Una de las primeras bandas en conquistar el escenario principal del Corona Capital fue la banda Jet. La agrupación australiana llevó una dosis de nostalgia al festival.

▶ #Video | La banda australiana Jet fue de las primeras en llevar una dosis de nostalgia al escenario principal del #CoronaCapital (@CoronaCapital). Nos hizo recordar su emblemático video en #MTV.



📹: Rodrigo Carmona / @LaRazon_mx pic.twitter.com/R6ddSbosCj — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

INFORMACIÓN EN DESARROLLO