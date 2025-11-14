Gaby Spanic comparte el antes y después de sus operaciones estéticas | FOTO

La actriz Gaby Spanic sorprendió este viernes al sincerarse con sus seguidores y compartir imágenes que revelan los retoques estéticos que se ha realizado recientemente, contribuyendo a que termine al tabú frente a las cirugías para la belleza física.
Y es que a través de los años, las operaciones estéticas han sido un tema muy polémico. Hay quienes por realizarse retoques en el rostro terminan luciendo ‘mal’ y otras que aunque se los realizan, nunca lo confiesan, pero Gaby Spanic decidió compartir su caso de éxito.
Gaby Spanic comparte su antes y después de operaciones estéticas
A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto que muestra un antes y después de una serie de cirugías que se realizó para logar mejorar su apariencia, lo que sorprendió a muchos.
En la imagen, podemos ver en una primera imagen, a Gaby con arrugas marcadas en los costados de la nariz, la piel menos firme y los ojos un poco más grandes, luciendo un poco saltones.
Al contrario, en la segunda imagen aparenta juventud, ya que su piel luce más firme y sus ojos están un poco más cerrados, además de unos labios más cercanos a lo que estéticamente es considerado bello. Incluso, se le ve una nariz bastante más delgada.
En la foto, la mujer etiquetó al lugar donde se hizo los retoques y compartió todos los procesos a los que se sometió por la belleza, los cuales fueron los siguientes:
- Lifting temporal
- Hilos de PDO (Polidioxanona)
- Relleno de labios
- Relleno de mentón
- Relleno de pómulos
- Laser red touch
Las redes sociales estallaron en elogios para Gaby Spanic, pues señalaron que la intervención estética le hizo mucho bien y que incluso se ve como cuando era protagonista de telenovelas como La Usurpadora. Te dejamos reacciones:
- "Quedó como cuando actuaba en La Usurpadora“.
- “Se parece a ella misma de joven”.
- "Ella siempre fue hermosa y regresó la Gaby que todos recordábamos“.
- "El regreso de Paola Bracho“.