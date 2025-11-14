Gaby Spanic comparte el antes y después de sus operaciones estéticas | FOTO

Gaby Spanic comparte el antes y después de sus operaciones estéticas

La actriz Gaby Spanic sorprendió este viernes al sincerarse con sus seguidores y compartir imágenes que revelan los retoques estéticos que se ha realizado recientemente, contribuyendo a que termine al tabú frente a las cirugías para la belleza física.

Y es que a través de los años, las operaciones estéticas han sido un tema muy polémico. Hay quienes por realizarse retoques en el rostro terminan luciendo ‘mal’ y otras que aunque se los realizan, nunca lo confiesan, pero Gaby Spanic decidió compartir su caso de éxito.

Gaby Spanic comparte su antes y después de operaciones estéticas

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto que muestra un antes y después de una serie de cirugías que se realizó para logar mejorar su apariencia, lo que sorprendió a muchos.

En la imagen, podemos ver en una primera imagen, a Gaby con arrugas marcadas en los costados de la nariz, la piel menos firme y los ojos un poco más grandes, luciendo un poco saltones.

Al contrario, en la segunda imagen aparenta juventud, ya que su piel luce más firme y sus ojos están un poco más cerrados, además de unos labios más cercanos a lo que estéticamente es considerado bello. Incluso, se le ve una nariz bastante más delgada.

Gaby Spanic comparte el antes y después de sus operaciones estéticas ı Foto: IG: @gabyspanictv

En la foto, la mujer etiquetó al lugar donde se hizo los retoques y compartió todos los procesos a los que se sometió por la belleza, los cuales fueron los siguientes:

Lifting temporal

Hilos de PDO (Polidioxanona)

Relleno de labios

Relleno de mentón

Relleno de pómulos

Laser red touch

Las redes sociales estallaron en elogios para Gaby Spanic, pues señalaron que la intervención estética le hizo mucho bien y que incluso se ve como cuando era protagonista de telenovelas como La Usurpadora. Te dejamos reacciones:

"Quedó como cuando actuaba en La Usurpadora“.

“Se parece a ella misma de joven”.

"Ella siempre fue hermosa y regresó la Gaby que todos recordábamos“.

"El regreso de Paola Bracho“.