Gaby Spanic comparte el antes y después de sus operaciones estéticas | FOTO

La actriz impactó al revelar qué retoques se hizo recientemente para rejuvenecer su rostro

Por:
Mariana Garibay

La actriz Gaby Spanic sorprendió este viernes al sincerarse con sus seguidores y compartir imágenes que revelan los retoques estéticos que se ha realizado recientemente, contribuyendo a que termine al tabú frente a las cirugías para la belleza física.

Y es que a través de los años, las operaciones estéticas han sido un tema muy polémico. Hay quienes por realizarse retoques en el rostro terminan luciendo ‘mal’ y otras que aunque se los realizan, nunca lo confiesan, pero Gaby Spanic decidió compartir su caso de éxito.

Gaby Spanic comparte su antes y después de operaciones estéticas

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto que muestra un antes y después de una serie de cirugías que se realizó para logar mejorar su apariencia, lo que sorprendió a muchos.

En la imagen, podemos ver en una primera imagen, a Gaby con arrugas marcadas en los costados de la nariz, la piel menos firme y los ojos un poco más grandes, luciendo un poco saltones.

Al contrario, en la segunda imagen aparenta juventud, ya que su piel luce más firme y sus ojos están un poco más cerrados, además de unos labios más cercanos a lo que estéticamente es considerado bello. Incluso, se le ve una nariz bastante más delgada.

En la foto, la mujer etiquetó al lugar donde se hizo los retoques y compartió todos los procesos a los que se sometió por la belleza, los cuales fueron los siguientes:

  • Lifting temporal
  • Hilos de PDO (Polidioxanona)
  • Relleno de labios
  • Relleno de mentón
  • Relleno de pómulos
  • Laser red touch

Las redes sociales estallaron en elogios para Gaby Spanic, pues señalaron que la intervención estética le hizo mucho bien y que incluso se ve como cuando era protagonista de telenovelas como La Usurpadora. Te dejamos reacciones:

  • "Quedó como cuando actuaba en La Usurpadora“.
  • “Se parece a ella misma de joven”.
  • "Ella siempre fue hermosa y regresó la Gaby que todos recordábamos“.
  • "El regreso de Paola Bracho“.
