Aaron Mercury se deslinda de la polémica con Kunno: ‘Cada quien por su lado’ | VIDEO

Aaron Mercury se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras su salida de La Casa de los Famosos México 3, el influencer comparte en entrevista con La Razón la manera en la que enfrenta polémicas como su reciente pleito con Kunno y su etapa como bailarín en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aaron Mercury habla de los accidentes en Las Estrellas Bailan en Hoy

Sobre el programa de baile, Aaron Mercury aseguró que lo mejor del proyecto es que “le puedes entregar algo lindo que es el resultado de tu esfuerzo y disciplina”.

Además, destacó que la competencia entre los participantes no es nada fácil: “Hay gente que baila muy bien, entonces tienes esa competencia cañona. Brigitte (Bozzo) es una muy buena compañera con la que parece que regresé a la escuela”, comentó sobre su pareja de baile.

En ese sentido, contó cómo han sobrellevado los accidentes que ocurren en el programa, como hace unas semanas que Bozzo se lastimó el pie en pleno ensayo.

“No somos bailarines profesionales. Tratamos de cuidarnos mutuamente y ella es muy aguerrida, se lastima y quiere seguir, yo aprendí a la mala [...] Usualmente sí me canso, pero no me lastimo. Perdóname Brigitte, pero yo sí caliento bien. No vuelo por los aires como ella, pero...”, bromeó.

Aaron Mercury habla de Kunno y las polémicas de redes sociales

Aaron también compartió a La Razón su intención de mantenerse alejado de las polémicas: “Me dan un buen de huev* los chismecitos y polémicas de redes sociales. Desde antes de estar en redes y ahora que los vivo digo más huev*, si te puedes concentrar en tu proyecto, en la gente que te ama”, expresó. “Le bendigo, que le vaya bien, pero cada quien por su lado”, dijo sobre las declaraciones de Kunno de supuestas “amistades peligrosas” suyas.

A pesar de que anteriormente catalogó las declaraciones del influencer como riesgosas, aclaró que no tiene intenciones de continuar con la polémica o de buscar mayores medidas de protección.

“No creo que sea necesario. Te puedes privar un poco de libertad teniendo más seguridad. Yo estoy feliz con lo que tengo, me conozco totalmente y sé que voy por la derecha, entonces yo me voy por la vida tranquilo. Cuando te portas bien, el mundo también se porta bien contigo”, sentenció.

Tras un año cargado de éxito, Aaron Mercury comentó que su meta es convertirse en actor y reveló que su deseo para el próximo año es seguir triunfando: “(Mi deseo) es que se mantenga este círculo virtuoso y que lo que he logrado se opaque el siguiente año”, expresó.