Foo Fighters cierra triunfal el primer día del Corona Capital 2025

A pesar del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en 2022, la banda Foo Fighters continuó rolando y dando presentaciones en diferentes partes del mundo. Para este año, los de Seattle regresaron a la Ciudad de México, al Corona Capital 2025, para marcar su primer concierto en este territorio luego de semejante pérdida.

Es por esto que, el grupo liderado por el guitarrista, baterista y compositor Dave Grohl, decidió dedicar el concierto de anoche a su legendario excompañero de banda.

“Esto es para todos ustedes, pero en especial para alguien que ya no nos acompaña”, compartió el músico a su público, mientras su rostro apuntaba al cielo.

Dentro de sus canciones, se escucharon clásicos del grupo como “Walk”, “The Pretend”, “My Hero” y “Learn To Fly”, entre otras. Pero la que más destacó esa noche fue “Everlong”, la cual pareció un grito de esperanza para todos los asistentes que se dieron cita en la colonia Granjas México.

“Ustedes hacen a Foo Fighters”, celebró el cantante durante su participación.

Previo al show de Foo, los talentos de Franz Ferdinand y Queens of the Stone Age, también musicalizaron el festival Corona Capital.

Por su parte Franz Ferdinand hizo gozar al público con canciones como “No You Girls” y su éxito “Take Me Out”. Mientras que los liderados por Josh Homme, celebraron su derrota al cáncer con canciones de su nuevo disco In Times New Roman, además del clásico “No One Knows”.

A lo largo del día, también se presentaron bandas como Jet y 4 Non Blodes, las cuales hicieron que las nuevas generaciones, que también asistieron al festival, se bañaran de esa ola rítmica que acompañó a la década de los 2000.

Por su parte Jet con la canción “Are You Gonna Be My Girl?” hizo calentar motores a los asistentes, así como 4 Non Blodes, hizo lo propio con su éxito “What’s Up?”, mismo que actualmente está rompiendo los charts en las redes sociales.

Ambos grupos estrenaron nuevas canciones durante su participación en Corona Capital 2025; prometieron que escucharemos en un nuevo material el siguiente año.

Como parte las primeras presentaciones, se escucharon los éxitos de bandas como Circa Waves, Lucy Rose o Waxahatchee, por mencionar algunas.

Las actividades del festival Corona Capital, en su edición 2025, que cumple 15 años, continúan este sábado y domingo con las presentaciones de Vampire Weekend, Chappell Roan y Weezer, además de la presentación estelar de Linkin Park.