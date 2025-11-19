El martes la policía alemana confirmó que las gemelas Kessler, míticas bailarinas y cantantes que trabajaron con figuras como Frank Sinatra, murieron a los 89 años. Su vida, que comenzó juntas, terminó del mismo modo a través de un suicidio asistido.

Tras el fallecimiento de Alice y Ellen Kessler, sus seguidores expresan curiosidad por conocer la vida privada de estas icónicas bailarinas. Te contamos.

¿Alice y Ellen Kessler tuvieron hijos?

Se sabe que Alice y Ellen Kessler nunca tuvieron hijos, del mismo modo, nunca se conoció que tuvieran algún romance con alguna celebridad o pareja estable. Ante la partida de las famosas bailarinas, muchas personas se preguntan quién disfrutará de la gran fortuna que amasaron.

Las gemelas Kessler nacieron el 20 de agosto de 1936, en Nerchau, Alemania, y formaron un dúo inseparable hasta el último suspiro. Ganaron fama internacional en las décadas de 1950 a 1970 y durante su trayectoria profesional se presentaron en locales de ciudades como Düsseldorf, Roma o Milán, así como el Lido de París.

Además, incursionaron en la actuación, participando en múltiples producciones. Algunas de estas cintas fueron:

As Long as There Are Pretty Girls (1955) o Solang’ es hübsche Mädchen gibt

Der Bettelstudent (1956)

Der Graf von Luxemburg (1957)

Die Zwillinge vom Zillertal (1957)

Gräfin Mariza (1958)

Les Envoyées du paradis (1957), cuya versión francesa e italiana es conocida como Vier Mädels aus der Wachau

Erik el Vikingo (1961), también llamada Erik the Conqueror

Der Vogelhändler (1962) o The Bird Seller

Sodoma y Gomorra (1962) o Sodom and Gomorrah

Hochzeitsnacht im Paradies (1962), llamada en inglés Wedding Night in Paradise

The Thursday (1963) o Il giovedì

Die Tote von Beverly Hills (1964), llamada Dead Woman from Beverly Hills en inglés (1964), llamadaen inglés

¿Qué pasará con la fortuna de Alice y Ellen Kessler?

“Mi hermana y yo hablamos de que no debería tenerlo sólo una persona, sino varias”, explicó Ellen Kessler en una entrevista con Bild publicada en 2024.

Las gemelas Kessler decidieron que, al fallecer, donarían toda su fortuna a organizaciones benéficas.

De acuerdo con información de la revista alemana Bunte, las organizaciones que se verá beneficiadas con el dinero de las bailarinas son: