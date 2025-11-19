En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de videos de las actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo durante la gira promocional de Wicked: Parte II, que llegará a los cines el próximo viernes 21 de noviembre.

Con la viralización de estas grabaciones, miles de usuarios continúan debatiendo y proponiendo distintas teorías sobre las razones por las que Erivo muestra un comportamiento tan cercano y afectuoso hacia la exestrella de Nickelodeon. Algunas hipótesis van desde una amistad muy cercana, hasta que ambas son parte de alguna secta.

Uno de los videos más comentados en redes muestra a las famosas durante la promoción de la primera parte de Wicked. En el clip, Cynthia Erivo intentó acomodarle el collar a Ariana Grande —aunque este parecía estar en su lugar, perfecto— mientras la cantante respondía a las preguntas de un periodista en la alfombra roja.

Ante esto, la intérprete explicó que algo “estaba molestando” a su compañera. “Va a arreglar algo. La conozco”, expresó.

Comportamientos como este, y muchos otros, han sido calificados como “perturbadores” y “raros” por los fanáticos de las celebridades. De igual modo, afirman que el drástico cambio físico de ambas —delgadez extrema y looks atrevidos— levantan sospechas de que algo no anda bien.

Ese collar de Ariana Grande no necesitaba arreglo. Algo muy raro pasa con estas dos... pic.twitter.com/7t2ScA6L1L — Media fantasies (@mediafantasies) November 17, 2025

Ariana Grande rompe el silencio y revela porqué Cynthia Erivo la toca tanto

Mientras continúan creciendo las teorías y especulaciones sobre la relación entre las protagonistas de Wicked, Ariana Grande explicó en una entrevista reciente en el podcast Good Hang, que es conducido por Amy Poehler, la razón por la que ella y Cynthia Erivo interactúan constantemente en público.

Cuando la presentadora le preguntó al respecto, la exactriz de Nickelodeon comentó que, sin darse cuenta, siempre “está agarrando una mano o apretando algo”.

La artista añadió que “canalizo mucha energía a través de mis manos” y señaló que su estrecho vínculo se debe al largo tiempo que pasaron juntas durante el rodaje. También mencionó que “pasa mucho tiempo entre la finalización del rodaje y la gira de prensa. Ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas de esa manera”.

La cantante de “One Last Time” dejó claro que entre ella y su coprotagonista hay un vínculo muy fuerte y que una hace sentir segura a la otra.

Algunos usuarios en redes han sugerido que esta actitud protectora de Cynthia Erivo hacia Ariana Grande podría estar relacionada con el estrés postraumático que la cantante aún podría estar manejando tras el atentado ocurrido en su concierto en Mánchester en 2017, donde murieron varias personas, así como la trágica muerte del rapero Mac Miller en 2018, con quien mantuvo una relación sentimental.