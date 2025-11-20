El desfile en traje de baño de Miss Universo 2025 desató una de los momentos más vibrantes y esperados del certamen. Las candidatas de esta edición demostraron seguridad, porte y una impecable preparación física mientras recorrían la pasarela en Tailandia, ante un público que no dejó de aplaudir cada presentación.

Este segmento es clave para evaluar la proyección escénica y la confianza de las participantes. Entre luces, música y una atmósfera cargada de emoción por el poco tiempo que queda para la coronación, las concursantes reafirmaron por qué forman parte del grupo de mujeres más destacadas del certamen internacional.

Así se vivió el desfile en traje de baño de Miss Universo 2025

El desfile en traje de baño comenzó cerca de las 20:00 horas (tiempo de México) y es una de las secciones con más raiting del certamen. Todas las jóvenes lucieron espectaculares y caminaron en el escenario con alegría, tal como lo ameritaba la ocasión.

La pasarela se realizó en orden alfabético y sólo participaron las mujeres que integran el top 30 de la competencia Miss Universo 2025.

Entre ellas sobresalió Solange Tuyishime Keita, representante de Ruanda, quien se convirtió en una de las más comentadas de la noche. A sus 44 años, deslumbró al público con un traje de baño rojo de dos piezas, lució elegante, firme y rompe estereotipos dentro de la competencia internacional al ser la participante más longeva.

Del mismo modo, Miss Canadá, Jaime VandenBerg, lució un traje de baño en dos piezas en color azul. Su cabellera rubia resaltó al permanecer suelta y ondeando a ritmo de su caminata.

Miss Canadá 2025 lució un traje de baño azul ı Foto: Especial

Otra de las presentaciones aplaudidas fue la de Audrey Eckert, Miss Estados Unidos, quien eligió un bikini azul marino que resaltó su porte atlético. Con el cabello ondulado y suelto, la candidata estadounidense proyectó frescura y seguridad en cada paso.

Sin embargo, la pasarela de Fátima Bosch, representante de México, fue la que más impactó. La tabasqueña lució su figura con un traje de baño blanco que acentuó su estilo sencillo y sofisticado.

Su caminata estuvo marcada por una actitud decidida y una expresión alegre que capturó la atención del público y de los jueces. La modelo mantiene su posición como una fuerte competidora de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch, Miss México en el desfile de traje de baño ı Foto: Especial

Mientras tanto, la participante de Palestina, Nadeen Ayoub, lució un traje completo que respetó sus raíces y su religión. El atuendo fue color blanco e incluyó una capa con aplicaciones bordadas en color rojo.

La participante de Palestina, Nadeen Ayoub, lució un traje completo ı Foto: Especial

Brasil fue otro país que no se quedó atrás. Maria Gabriela Lacerda desfiló con un bañador de dos piezas color blanco y aplicaciones doradas, acompañado de una cabellera lacia oscura.