Deslumbran en vestido de noche de las 12 finalistas de Miss Universo 2025

La competencia de vestido de noche de Miss Universo 2025 se convirtió en uno de los momentos más espectaculares de la velada. Esta pasarela destacó la elegancia de las finalistas y la creatividad de cada diseño.

Las doce candidatas seleccionadas demostraron por qué avanzaron hasta esta etapa. Cada una brilló con una entre capas imponentes, transparencias, aplicaciones metálicas y peinados que fueron cuidadosamente elaborados para la ocasión, la pasarela se convirtió en un desfile digno de una gala de alto lujo. A continuación, te mostramos los vestidos que marcaron esta gran final.

Deslumbran en vestido de noche de las 12 finalistas de Miss Universo 2025

Inna Moll, Miss Chile 2025, abrió la ronda de vestidos de noche en esta final. Su vestido rosa y el peinado alto que usó destacó la belleza de su rostro.

TE RECOMENDAMOS: Certamen de belleza Este es el TOP 5 de Miss Universo 2025

Inna Moll ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

Miss Isla de Guadalupe sorprendió con un traje brillante y elegante, con detalles que resaltaron su piel. Su peinado afro recogido hacia atrás la hizo destacar y fue una de las fotografiadas del segmento.

Miss Isla de Guadalupe ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

La mexicana Fátima Bosch impuso moda con un vestido rojo único. La pieza incorporó aplicaciones doradas que combinaron con el cuello tipo Mao, mangas largas y un corte hasta el piso.

Fátima Bosch vestido de noche ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

Desde el Caribe, Miss Puerto Rico optó por un look monocromático; usó un vestido blanco con capa y hombreras de pluma adornadas con brillantes. El atuendo fue complementado con el cabello suelto de la modelo.

Miss Venezuela, por su parte, apostó por un vestido en tono vino con aplicaciones doradas y un peinado alto.

Miss Venezuela ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

En contraste, Miss China se presentó con un vestido blanco drapeado y cubierto de brillos. El atuendo estuvo acompañado de un peinado suelto.

Filipinas eligió un diseño blanco con tela vaporosa y transparencias, creando una ilusión de ligereza sobre la pasarela. Su peinado alto resaltó sus facciones.

Como anfitriona, Miss Tailandia brilló con un vestido azul claro cargado de transparencias, brillos y una pequeña capa. El peinado alto y la estructura del diseño le dieron una presencia regia.

Miss Tailandia ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

Miss Malta lució un vestido de flecos dorados y cabello suelto, logrando un look vibrante.

Finalmente, Miss Costa de Marfil apostó por un strapless plateado con abertura en la pierna y brillos. El peinado alto añadió elegancia a su conjunto y lució imponente en el escenario.