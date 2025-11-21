Fátima Bosch y Nawat se reencuentran tras triunfo en Miss Universo 2025 | VIDEO

Después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, la modelo mexicana se reencontró con Nawat Itsaragrisil, el director tailandés con el que tuvo un conflicto al inicio de la concentración, cuando él la insultó frente a sus compañeras.

Así fue el reencuentro de Fátima Bosch y Nawat

Aunque parecía que habría una relación complicada entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch después de su polémica, todo indica que en realidad han conseguido conciliar y solucionar sus malentendidos, como se demuestra en varios videos que ya circulan en redes sociales.

Ya desde la noche del jueves que la mujer fue coronada, las cámaras del evento captaron el encuentro entre ambas personalidades. En ese sentido, se les vio estrechar manos y hablar con cordialidad antes de que posaran para las cámaras.

El hombre también publicó unas historias en redes sociales con los mensajes “miles de millones de palabras que no puedo decir” e “hice lo mejor que pude, con toda mi capacidad”, probablemente en referencia a que la elegida por su organización, Miss Universo Tailandia, quedó como primera finalista.

#AlMinuto⏱️ | @Bosch_fatima sostuvo un pequeño encuentro cordial y respetuoso con el Señor Nawat y la Virreina universal 🇹?❤️🫶🏼 pic.twitter.com/3DJcJm08gP — Tabasco al minuto (@tabalminutomex) November 21, 2025

Ahora, se hace viral un nuevo video en el que podemos ver a Fátima vestida de verde y reunida con varios de los principales organizadores de esta edición del evento. Así, brevemente saluda a Nawat y en las imágenes también vemos a Raúl Rocha.

Otros video muestra a ambas personas caminando mientras él toma de la mano a Bosch, quien se muestra cordial y lo acepta mientras que él la ayuda a subir al escenario durante el evento. Este momento ha dejado ver que la modelo es una mujer que deja de lado el rencor.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat?

Fue a inicios del mes de noviembre que los nombres de Fátima y Nawat acapararon los titulares por un desencuentro entre ambas personalidades, después de que el empresario criticara de manera pública a la modelo por no acceder a grabar la publicidad para un concurso externo a la competencia.

Después de que la llamó ‘tonta’, la mujer no se dejó faltar al respeto y tras indicar que eso lo arreglara con su organización (Miss Universo México), decidió salir del salón, provocando un escándalo que dio mucho de qué hablar.

Fátima Bosch se convirtió en el rostro para las mujeres que no se quedan calladas con las cosas que no les parece; por su parte, las redes sociales de Nawat se llenaron de críticas y él incluso tuvo que salir a pedir disculpas por lo ocurrido.