Así reaccionó Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Fátima Bosch consiguió la cuarta corona para México en Miss Universo. La representante tabasqueña se alzó con la victoria en Tailandia con un impresionante vestido rojo y así cerrando una edición del certamen de belleza marcado por las polémicas.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey“, celebró la actual dueña de la corona de Miss Universo.

Desde que Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo México en septiembre de este año, una de sus mayores polémicas comenzó por quienes opinaban que debió haber ganado Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, que era considerada su principal rival.

En medio del triunfo, los usuarios en redes sociales no han dejado de lado la polémica entre la tabasqueña y la jalisciense. Por ello, muchas personas estaban pendientes de la reacción que tendría Yoana Gutiérrez a la victoria de su contraparte en el importante concurso.

Así reaccionó Yoana Gutiérrez a la victoria de Fátima Bosch

A través de redes sociales, muchos esperaban ver algún mensaje de Yoana referente a la victoria de compatriota, a pesar de las rencillas que tuvieron entre ellas meses atrás.

Sin embargo, el público se encontró con una total indiferencia por parte de la jalisciense, que prefirió evitar comentar nada al respecto de la llegada de la cuarta corona para México. En su lugar, se limitó a compartir una serie de fotos en las que posa con su amiga, la también modelo y ex Miss Veracruz, Priscila Valverde.

Los Internautas no fallaron en acudir a las redes sociales de Gutiérrez, así como las de Camila Canto (Miss Universo Puebla 2025) para recordar los momentos en los que ambas dejaron ver que Fátima no merecía ganar la corona nacional.

Fátima Bosch, Miss Tabasco, ganó Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograrlo.Tras su victoria en el certamen nacional #MissUniverseMéxico (septiembre 2025), varias concursantes —incluidas #MissJalisco (Yoana Gutiérrez) y #MissPuebla (Camila Canto)— la… pic.twitter.com/Ygn54LpvPl — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) November 21, 2025

Los comentarios fueron tantos que actualmente sus perfiles de Instagram tienen la sección de comentarios limitados y aseguran que además han estado borrando comentarios de quienes las atacan por haber mostrado poco apoyo a Bosch.

Algunos comentarios son:

"El Karma llego para Miss Jalisco, ni modo bella, por eso no hay que tener soberbia y hay que ser HUMILDES“.

"Soportaaaaaa NI LA ENVIDIA LO PARANI EL DESTINO LO ABORTANI LA SUERTE LO CAMBIA“.

"Así o más mal quedaste mi amor“.

“Te callaron la boca”.

Cabe recalcar que Yoana Gutiérrez no ha hecho comentarios actuales sobre la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, ni positivos ni negativos en torno a la victoria de la tabasqueña.