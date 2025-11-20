Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, se apoderó del escenario con un discurso que resonó profundamente entre el público de Tailandia y los millones de espectadores que seguían la transmisión.

En medio de un certamen marcado por tensiones y controversias, como la que vivió la joven con Nawat Itsaragrisil, su mensaje se convirtió en un llamado a la fortaleza femenina, a la unión y al coraje para transformar el mundo. El público respondió con ovaciones y en redes sociales el momento se difundió rápidamente.

El poderoso discurso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Primera pregunta

La primera pregunta fue hecha por la Doctora Nok Chalida. “En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025? ¿Cómo usarías el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres en el mundo?“, dijo con amabilidad la jueza.

La tabasqueña respondió con firmeza, ante el público del certamen, que busca poner su poder al servicio de la gente y que busca generar un cambio en el mundo.

“Como mujer y como Miss Universo, quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás. Porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio y tener todo fuerte, conciso. Porque somos mujeres que debemos pararnos. Las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, expresó Fátima Bosch.

Bravo @bosch_fatima !!! Ya eres Reina!



Que orgullo tener a una mujer como tu representando a México, que no baja la cabeza ante nada ni nadie❤️ que tus sueños se sigan haciendo realidad. #MissUniverse #fatimabosch pic.twitter.com/wQ0ApmT46T — itsmenani_14(mimiguis's version) (@itsmenani_14) November 21, 2025

Segunda pregunta

Fátima Bosch tuvo una segunda participación en el certamen Miss Universo 2025. La pregunta fue: “Si ganas el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo utilizarías esta plataforma para empoderar a las niñas como Miss Universo?“.

La joven originaria de Tabasco aprovechó este momento para inspirar a las más jóvenes y enviarles un mensaje de valor propio.

“Les quiero decir, crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque tus sueños importan, tu corazón importa y nunca, nunca permitas que nadie te haga dudar de ti ni de tu valor, porque vales todo. Eres poderoso, eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”, señaló Miss México 2025.

Al terminar su participación, la representante del país azteca recibió ovaciones y múltiples porras del team mexicano que la apoya en el foro, desde Tailandia.

Del mismo modo, en redes sociales causaron furor sus respuestas, sobre todo después del incidente que Fátima Bosch tuvo con Nawat Itsaragrisil, exdirector del certamen en Tailandia. El discurso de la joven tuvo notables referencias a dicho suceso.