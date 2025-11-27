Los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. El esperado estreno de la serie ha acaparado titulares, sin embargo, un detalle ha llamado la atención.

En esta nueva entrega vemos a Holly Wheeler, hermana menor de Nancy y Mike. Su papel será crucial durante el desenlace de la historia, pero varios usuarios de redes sociales han notado que quien interpreta este personaje es otra actriz, Nell Fisher, quien releva a las gemelas Anniston y Tinsley Price.

En La Razón, te contamos lo que se sabe de la ausencia de las tiernas hermanas que conquistaron el corazón de los fans de Stranger Things durante las primeras temporadas.

¿Qué pasó con las gemelas de Stranger Things Anniston y Tinsley Price?

Las gemelas Anniston y Tinsley Price participaron en Stranger Things interpretando a Holly Wheeler durante las primeras cuatro temporadas de la serie.

De acuerdo con Netflix, el reemplazo de actriz para interpretar a Holly Wheeler no obedece a un aspecto técnico, sino a una decisión creativa.

En esta temporada, el personaje deja de ser un elemento secundario limitado a escenas familiares y pasa a tener un papel más relevante, con conflictos escolares, vínculos sociales y una participación central en los sucesos sobrenaturales que definirán el desenlace de la serie.

¿Quién es la actriz que interpreta a Holly Wheeler en la quinta temporada de Stranger Things?

La actriz que interpreta actualmente a Holly Wheeler en Stranger Things 5 es Nell Fisher, una joven británica de 14 años que se perfila como una de las nuevas promesas de Hollywood. La intérprete ha trabajado en cine y televisión antes de llegar a Hawkins.

Algunas de las producciones más relevantes en las que participado Nell Fisher son:

Evil Dead Rise (2023): Donde interpretó a Kassie, uno de los papeles principales en la película de terror, lo que le dio visibilidad internacional.

Northspur (2022): Se trata de un drama independiente donde la adolescente también tuvo un rol destacado.

True Spirit (2023): Fue una producción inspirada en la historia real de la navegante Jessica Watson.

Durante la premiere de Stranger Things, la intérprete calificó la experiencia de participar en la producción de Netflix como “surrealista”.

“Ha sido una experiencia increíble y he podido trabajar con gente increíble: el elenco, los directores, los hermanos Duffer, Shawn Levy, Frank Darabont... y poder trabajar con toda esa gente a los 13 años es simplemente alucinante”, afirmó en el estreno mundial de la serie.