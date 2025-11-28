Ken y Key son un dúo de creadores de contenido que han ganado popularidad en plataformas como YouTube y TikTok gracias a sus videos llenos de humor, retos virales y bromas familiares. Sin embargo, recientemente se vieron envueltos en polémica por la supuesta filtración de un video íntimo que circula en redes sociales.

Esta situación les han valido críticas, ya que, según comentan en sus videos, son primos. A continuación, te compartimos lo que sabemos al respecto.

¿Quiénes son Ken y Key?

Ken y Key conocidos en YouTube como @kenykeyoficial, son primos que se presentan como un dúo de entretenimiento que está enfocado en la comedia y los retos virales. Su propuesta en el mundo digital como creadores de contenido se basa en grabar situaciones cotidianas que son transformadas en sketches humorísticos, bromas familiares y dinámicas donde buscan lograr una interacción con su audiencia.

De acuerdo con información recabada a partir de sus redes sociales, los influencers son originarios de Honduras.

En su canal de YouTube, Ken y Key se definen como creadores de humor y comedia “para reír sin parar”. Se unieron a esta plataforma el 21 de octubre de 2022 y 4 mil 150 suscriptores.

En TikTok, han acumulado miles de visualizaciones con videos de retos de baile, bromas amorosas y situaciones familiares. Sin embargo, su cuenta en esta red no está disponible en México debido a ciertos términos de la plataforma.

Mientras tanto, en Instagram, se encuentran registrados con el usuario kenykeyoficial. En esta red social Ken y Key tienen 1342 seguidores y tres publicaciones en este momento.

El video filtrado de Ken y Key

En las últimas semanas, Ken y Key han sido tendencia por un video íntimo supuestamente filtrado, que circula en redes sociales. Sin embargo, internautas se cuestionan la autenticidad del video.

Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial de que los protagonistas sean los jóvenes creadores de contenido, el material ha sido ampliamente comentado y vinculado a su nombre. El video que supuestamente protagonizan los influencers de Honduras, no se encuentra disponible en México debido a términos y condiciones de ciertas plataformas.

Además, en los lives o transmisiones en vivo que suelen realizar como parte de su contenido, Ken y Key se han visto muy cercanos a nivel físico, incluso llegando a compartir algunos besos. Las imágenes han causado controversia debido a la aparente conexión familiar que existe entre ellos, según sus propias declaraciones en YouTube, TikTok e Instagram.