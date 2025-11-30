En Cómo romper a un DILF, Sophie Holland se siente atraída por el Tío Jesse, el mejor amigo de su papá. La personalidad y atractivo de este hombre despiertan en ella una intensa fantasía; él mismo le aconseja salir con jóvenes de su edad. Sin embargo, la conexión que existe entre ambos resulta inevitable.
Sophie le confiesa que está enamorada, pero Jesse insiste en que no deberían verse. No obstante, la atracción termina por vencerlo y cede a sus encantos. A partir de ahí, Sophie busca transformar su vínculo en una relación más profunda y estable, mientras Jesse se resiste y limita su unión a lo físico. La situación le rompe el corazón a Sophie y decide rendirse.
La serie también es conocida como Cómo conquistar a un papá soltero empedernido o How to Break a DILF.
Dear X: ¿Dónde ver el kdrama gratis en México?
Cómo romper a un DILF: ¿Dónde ver la serie sobre amor prohibido?
La serie Cómo romper a un DILF, también conocida como Cómo conquistar a un papá soltero empedernido o How to Break a DILF, forma parte del amplio catálogo de ReelShort.
Esta plataforma de entretenimiento se especializa en la creación de series en formato vertical, accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.
Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 13 episodios, de un total de 68, pueden verse de manera gratuita.
Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece una opción con subtítulos en español.
Por otro lado, algunos capítulos de esta serie han sido compartidos en redes sociales como YouTube o TikTok.
Otras historias que te pueden gustar:
El arte de dejar ir: Olivia ha estado casada con Henry durante varios años, sin embargo, él la ha humillado y hasta engañado con otras mujeres. Luego de un terrible accidente donde resultó con una herida en el cráneo, decide someterse a una cirugía que salvará su vida. Sin embargo, el procedimiento médico también borrará todos sus recuerdos, incluido el del hombre que le rompió el corazón.
Mami No Me Dejes: Sofía, la esposa de Sebastián, muere en un hospital psiquiátrico de forma repentina. El poderoso hombre es engañado por la astuta Alicia para llevarse a casa a la hija equivocada. Lo que él no sabe es que su esposa sigue viva. Sofía regresa a cobrar venganza y a proteger a su hija, pero se hace pasar por su propia hermana gemela, un despiadado alter ego llamado Nicole.
La Traición del Amor: Sigue a Myla Young, una multimillonaria que abandona sus estudios para ayudar a su novio, Kyle Jensen, a hacerse rico. A pesar de sus esfuerzos y después de siete años de relación, Kyle la traiciona y se casa con otra mujer millonaria. Myla, decidida a no rendirse, se propone construir un nuevo futuro y convertirse en la líder de una poderosa compañía en siete años.