¿Cuántos años tiene Oli Green, pareja de Sienna Miller?

La escena del entretenimiento volvió a girar en torno a Sienna Miller después de su aparición en los Fashion Awards 2025, donde confirmó públicamente que está esperando a su tercer bebé.

Miller, quien ya es madre de dos niñas, Marlowe Sturridge, nacida en 2012, y su hija menor, llegada en enero de 2024, ahora espera su segundo bebé junto a su actual pareja, el actor y modelo Oli Green.

La relación entre ambos ha estado bajo los reflectores desde hace varios años, especialmente por la diferencia de edad entre ellos, tema que ha generado conversación en redes y medios.

¿Cuántos años tiene Oli Green?

Oli Green inició su trayectoria en el modelaje y más tarde en la actuación tras formarse en el Instituto de Teatro y Cine Strasberg de Nueva York. De acuerdo con IMDb, uno de sus primeros trabajos visibles fue en 2019, cuando protagonizó junto a Kaia Gerber el videoclip “Burnout”, de John Eatherly.

Nacido el 21 de enero de 1997 en Los Ángeles, California, Oli Green tiene 28 años. Su relación con Sienna Miller comenzó en 2021, y desde entonces han mantenido una presencia constante en eventos públicos. Su primera aparición oficial como pareja ocurrió en marzo de 2022, durante la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair.

La diferencia de 14 años entre ambos se ha convertido en uno de los puntos más comentados de su historia romántica, aunque la pareja ha preferido enfocarse en su vida familiar y en la llegada de su nuevo bebé, dejando claro que disfrutan plenamente esta etapa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT