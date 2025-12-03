Precio de los boletos Los Vecinos de Bad Bunny

Bad Bunny está rompiendo las redes sociales, luego de que se anunció que abrió una nueva sección llamada “Los Vecinos”, así como la instalación de su escenario La Casita.

Este miércoles 3 de diciembre inició la venta genera de los boletos Los Vecinos, a partir de las 2 PM, los fans se conectaron a Ticketmaster para buscar sus entradas para sus diferentes conciertos que va a tener en el Estadio GNP.

Precio de boletos Los Vecinos

De acuerdo con la página de Ticketmaster, el precio de los boletos “Los Vecinos” es de $12,183.00.

Los boletos de Los Vecinos son boletos generales no están numerados y forman parte del montaje del escenario. Además, Ticketmaster advirtió que este tipo de boletos NO incluye beneficios adicionales.

La reacciones de La Casita de Bad Bunny

Bad Bunny también anunció su escenario de La Casita, el cual estará colocado en la zona de General B. Este escenario causó gran polémica y desagrado para los fans del Conejo Malo.

La mayoría de los fans que pagaron boleros caros por las zonas adelante del escenario principal y con este escenario de La Casita van a tener menos tiempo de verlo en el escenario principal, ya que Benito también estará cerca de sus fans de las zonas de atrás.

“Lo admito, ganaron los pobres”, “Cambio vaso de oso de starbucks por boleto general b”, “GANAMOS LOS DE GRADAS”, “A llorar a su casa, por qué a la casita no”, fueron algunos de los comentarios de los fans en redes sociales.