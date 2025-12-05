¿Quién es el dueño de Netflix?

Esta mañana el sector del entretenimiento experimentó un cambio sin precedentes luego de que Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación que redefine de manera radical el panorama del streaming.

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas más preferidas por el público y fue líder en el ámbito del entretenimiento en línea. Pero esto no fue siempre así.

La empresa inició como un pequeño servicio de renta de DVD por correo de California, hace casi 30 años. A continuación, te contamos quién es el dueño de la exitosa plataforma y cómo inició la aventura llamada streaming.

¿Cuándo se fundó Netflix?

La empresa Netflix fue fundada el 29 de agosto de 1997 en California, Estados Unidos. El objetivo principal era brindar al público un servicio de alquiler de DVD por correo, inspirado en la incomodidad de tener que pagar multas por retraso en Blockbuster.

Cuenta la leyenda que los creadores de Netflix se molestaron con Blockbuster por una multa de 40 dólares por no devolver una película, por lo que decidieron lanzar su propio sistema de entretenimiento.

Si eres muy joven o no recuerdas qué era Blockbuster, esta empresa fue una franquicia estadounidense de videoclubes que se especializó en alquiler de cine y videojuegos a través de tiendas físicas, servicios por correo y video bajo demanda. Desapareció en 2014.

Continuando con Netflix, para 1998 lanzó oficialmente su sitio web, donde ofrecía alquiler de DVD en línea. Y en el 2000 introdujo su famoso sistema de recomendación personalizado, basado en algoritmos que sugerían películas según los gustos del usuario.

Al llegar el año 2007, Netflix dio el gran salto al streaming, de modo que permitió a sus usuarios ver películas y series directamente en línea sin necesidad de DVDs.

Hoy en día, Netflix es una de las plataformas de streaming más influyentes del mundo, disponible en más de 190 países. El cambio de DVDs a streaming fue una pieza clave para su supervivencia y éxito actual.

I was looking for answers in somebody else, but… I had all the answers. pic.twitter.com/Kvd3vCu2nD — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 3, 2025

¿Quién es el dueño de Netflix?

Netflix es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores NASDAQ bajo el símbolo NFLX. Esto significa que no tiene un único dueño, sino que sus acciones están repartidas entre miles de inversionistas institucionales y particulares.

Sin embargo, sus principales accionistas son:

Reed Hastings : Cofundador y expresidente ejecutivo, sigue siendo uno de los accionistas más importantes.

Marc Randolph : Cofundador, aunque ya no participa activamente en la compañía.

Bancos: Vanguard Group y BlackRock poseen grandes porcentajes de acciones de Netflix.

Actualmente Ted Sarandos y Greg Peters son los co-CEOs de Netflix, quienes son los responsables de dirigir la estrategia y operaciones globales.