Anahí habla de la ausencia de Alfonso Herrera en la gira de RBD: ‘Me enojé’

Anahí habla de la ausencia de Alfonso Herrera en la gira de RBD

En 2023, RBD anunció su esperada gira de reencuentro en el ‘Soy Rebelde Tour’, una noticia que emocionó a los fans a pesar de que se notaba la ausencia de Alfonso Herrera, el único miembro que no quiso volver al proyecto.

La realidad es que muchos fans esperaban con ansias que en algún momento Poncho Herrera decidiera aparecer aunque fuera como invitado sorpresa en alguno de los conciertos, pero no se presentó en ninguno de los conciertos de RBD.

Así reaccionó Anahí a la ausencia de Poncho Herrera en la gira de RBD

Ahora, la cantante Anahí compartió en una conversación con su coestrella de la novela la reacción que tuvo ante la noticia de su ausencia, pues admitió que se sintió molesta por ello. Todo esto en una conversación con el actor para Disney+.

Fue en el programa Encuentros sin fronteras que los ex integrante de RBD aparecieron y recordaron momentos que vivieron juntos cuando grabaron la telenovela y realizaron giras en el grupo.

“La última vez sí nos peleamos porque el señor no quiso venir, entonces yo me enojé”, confesó ella al referirse al rechazo del actor hacia la gira, decisión que tomó para enfocarse en la actuación.

La cantante reconoció a pesar de todo que él siempre ha sido muy claro respecto a su intención de dejar de lado su faceta como cantante para priorizar su trabajo en proyectos cinematográficos y televisivos.

“Entiendo perfecto y a mí me lo has dicho muchas veces. Cerraste esa etapa ahí y tú también has sido muy congruente con lo que has dicho, con lo que has hecho, con cómo has llevado tu carrera y eso yo te lo admiro mucho”, le dijo ella.

También admitió que aunque extrañó a su compañero en la gira, entiende su postura: “Hicimos que miles creyeran en sus sueños, pero pues bueno, te extrañé y me enojé. Te extrañé y quería que vinieras, pero obviamente entendiendo. Ya después gracias a Dios todo se acomoda y hoy ya nos contentamos otra vez”, comentó.

Poncho Herrera por su parte, admitió que RBD le enseñó a perseguir sus sueños. “Al final Rebelde y RBD hablaba de ir por tus sueños y creo que cada quien lo hizo”, sentenció.

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