La Experiencia Bad Bunny en CDMX, titulada De PUeRTO RICo Pa’L MuNDO, fue instalada en el Espacio Inmersivo de la colonia Roma. Este acercamiento al cantante puertorriqueño ha causado tal furor que muchos fans se preguntan si se ampliarán las fechas.

Aquí te contamos de qué se trata esta experiencia, las fechas y cómo puedes registrarte para no perderte de un sitio único, que trae un cachito de la isla caribeña que vio nacer al Conejo Malo.

¿Cómo es la Experiencia Bad Bunny en CDMX?

El evento inmersivo de Bad Bunny en la Ciudad de México (CDMX) forma parte de la gira conceptual De Puerto Rico Pa’l Mundo, una experiencia única que celebra la trayectoria del artista boricua.

La experiencia incluye salas temáticas, música, visuales y objetos que recorren la carrera de Bad Bunny. La muestra integra un circuito internacional que busca acercar al público a la cultura puertorriqueña y al impacto global del famoso, sobre todo ahora que se coronó como el Artista Más Escuchado del Mundo en Spotify.

Entre los puntos más llamativos de la experiencia en CDMX se encuentran:

Un cuarto ambientado con referencias al universo musical de Bad Bunny.

Un área para tomar fotos y compartirlas en tus redes sociales.

Actividades dinámicas que buscan conectar a los fans con el mundo estético del artista.

El horario de la experiencia es de 12:00 a 20:00 horas y la ubicación es Orizaba 34, colonia Roma Norte, Ciudad de México. Recuerda que para acceder debes registrarte previamente y ser mayor de 18 años, así como contar con una identificación oficial.

#DePuertoRicoPalMundo en México!

Para entrar es necesario registrarse en el siguiente link: https://t.co/EEO9Cib8zB pic.twitter.com/FopzXEH5c9 — Bad Bunny México 👁️ (@BadBunny_Mex) December 6, 2025

¿Experiencia Bad Bunny en CDMX ampliará sus fechas? Entérate

En un inicio, estaba programado para durar hasta el 6 de diciembre de 2025, con boletos totalmente gratuitos, pero mediante un registro previo en línea en De PUeRTO RICo Pa’L MuNDO - digital.

Muchas personas reportaron en redes como X, antes Twitter, haberse registrado sin éxito alguno, pues no tuvieron la oportunidad de asistir a la experiencia de Bad Bunny en CDMX. Miles de mexicanos ansían ser parte de esta exhibición que fue creada para celebrar al cantante como el Artista más escuchado de Spotify en 2025.

Debido a la alta demanda, algunos medios y usuarios en redes sociales han especulado que las fechas podrían extenderse unos días más. Sin embargo, esto no es oficial; sólo son rumores. Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Bad Bunny y Spotify para ser uno de los primeros en conocer algún cambio en los días que permanecerá esta experiencia.