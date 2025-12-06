En diciembre de 2025 el nombre de Ariana Mendivil se viralizó por un supuesto video filtrado en Telegram. A partir de dichos señalamientos, la joven influencer ha despertado interés en el público.

La colombiana cuenta con más de 300 mil seguidores en redes como Instagram, donde cada vez se vuelve más popular. Te contamos quién es esta creadora de contenido.

¿Quién es la influencer Ariana Mendivil?

Ariana Mendivil es una joven influecer originaria de Barranquilla, Colombia. Su contenido se caracteriza por ser especializado en bailes urbanos y champeta, un género popular en dicho país. Además, es conocida como la reina del guarapo.

La creadora de contenido permanece muy activa en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte coreografías, retos y transmisiones en vivo. Ariana se describe como “Bailarina & Creadora De Contenido”.

En TikTok acumula más de 43 mil seguidores y cientos de miles de Me Gusta. En YouTube se presenta como Ariana Mendivil Oficial y publica videos que muestran su pasión por el baile.

Además, suele hacer colaboraciones pagadas o comerciales con diversos negocios locales de distintos ramos. Por ejemplo, ha promocionado restaurantes de comida rápida, tiendas de zapatos y tenis, extensiones de cabello, tiendas de ropa, spas, colocación de uñas acrílicas, entre otras.

Recientemente Ariana Mendivil publicó un clip donde baila afuera de una tienda de ropa de Barranquilla.

Sobre la vida personal de Ariana Mendivil hay poca información disponible. Se desconoce si en la actualidad la influencer tiene una relación sentimental o si está saliendo con alguien.

El presunto video de la influencer Ariana Mendivil

Este diciembre de 2025 el nombre de Ariana Mendivil se viralizó en redes sociales por la existencia de un supuesto video filtrado en Telegram, aunque poco después se aclaró que no existe evidencia real de dicho material y que todo responde a especulaciones.

Este tipo de rumores suelen surgir alrededor de figuras jóvenes que tienen un rápido crecimiento en redes sociales, pues se busca manchar su imagen o reputación.

Esta no es la primera vez que Ariana Mendivil se convierte en tendencia debido a rumores de un supuesto video íntimo. La creadora de contenido ha sido víctima de este tipo de especulaciones en el pasado, cuando se hicieron virales versiones similares; la supuesta filtración, tal como ahora, no tuvo pruebas reales.

En México existen leyes como la Ley Olimpia, que busca brindar protección a las personas víctimas de filtraciones de videos o fotografías íntimas sin su consentimiento.