Desde hace unos días, Pepe Tola vuelve a estar en el ojo del huracán debido a la confirmación de su condena por abuso sexual. El influencer ecuatoriano lleva más de 10 años tratando de demostrar su inocencia.

No obstante, el pasado 4 de diciembre la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó su condena de 16 años de cárcel y una multa de 25 mil dólares, pero el creador de contenido no ha sido detenido aún.

Esto convierte a Tola en prófugo de la justicia, pues se desconoce su paradero actual, pese a que sigue usando sus redes sociales para declararse inocente.

¿De qué acusan a Pepe Tola?

Pepe Tola fue acusado por abuso sexual contra una menor de 13 años, cuando él tenía alrededor de 23 años. Un tiempo después, en 2018, el influencer de Guayaquil, Ecuador, fue sentenciado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización económica.

Sin embargo, en el año 2022, la Corte Constitucional ordenó que se hiciera una revisión del caso de Tola por la supuesta vulneración de derechos que vivió en el proceso.

Finalmente, la justicia ecuatoriana ratificó su sentencia el 4 de diciembre de 2025, y actualmente se encuentra prófugo.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado dónde se encuentra. Al estar prófugo, cualquier movimiento suyo está bajo investigación y seguimiento de la policía ecuatoriana. De acuerdo con medios locales, en cuanto Pepe Tola pise Ecuador o sea hallado, será llevado a prisión.

No obstante, el influencer continúa usando sus redes sociales, tales como Instagram y TikTok, para comunicarse con sus seguidores.

Publicación de Pepe Tola ı Foto: IG @pepetola

¿Quién es la chica que acusa a Pepe Tola?

A pesar de que han pasado más de 10 años desde que el influencer está involucrado en este proceso legal, hay pocos datos de la chica que lo acusa. La justicia ecuatoriana determinó que la víctima en el caso de Pepe Tola es una menor de edad de 13 años al momento de los hechos.

Su identidad no ha sido revelada públicamente por razones legales y de protección, ya que se trata de un delito sexual contra una persona menor de edad. Actualmente la joven tiene alrededor de 25 años.

Rumores en redes sociales han intentado vincular los nombres de algunas jóvenes con el caso de Pepe Tola, pero ninguno ha sido confirmado por fuentes oficiales. Lo más probable es que nunca se sepa, pues los seguidores del creador de contenido podrían acosarla.