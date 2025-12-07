Los Abandonados, la nueva producción de Netflix está colocándose como una de las series favoritas de la plataforma. La historia está ambientada en el Territorio de Washington en 1854, y es protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson.

Rivalidades familiares, secretos y la lucha por el llamado “Destino Manifiesto” hacen que la serie sea muy atractiva para los amantes del western y los dramas históricos. Descubre aquí cuántos capítulos tiene lo más nuevo de la plataforma.

Dos madres, una disputa sangrienta 🔥 La serie 'Los abandonados' ya está disponible, solo en Netflix. pic.twitter.com/CFmcPro9DF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 4, 2025

¿De qué trata Los Abandonados, la nueva serie de Netflix?

La serie Los Abandonados retrata la dureza de la vida en el oeste y cómo los marginados buscan justicia. El conflicto se desarrolla principalmente entre dos familias.

Primero tenemos a Los Nolan, liderados por Fiona (Lena Headey), quienes son un grupo de huérfanos y marginados que buscan sobrevivir y reclamar un lugar en la frontera.

Luego están Los Van Ness, encabezados por Constance (Gillian Anderson), una poderosa dinastía que quiere expandir su dominio y controlar las tierras de la Cordillera del Ángel. Su ambición hará que inicie una fuerte disputa por el territorio contra Los Nolan, quienes no están dispuestos a ceder tan fácil.

El conflicto entre ambas familias refleja la lucha por el llamado Destino Manifiesto, la idea de que Estados Unidos debía expandirse hacia el oeste.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Los Abandonados?

La serie Los Abandonados, disponible desde el pasado 4 de diciembre en Netflix, cuenta con un total de 10 capítulos en su primera temporada.

Cada episodio desarrolla las rivalidades familiares, secretos y la lucha por el territorio frente a la ambición.

Hasta el momento, hay disponibles 7 capítulos, cuyos títulos son:

Huérfanos La cacería Triaje Propósito maternal Los Joaquines Devoción e ira Este iba a ser mi refugio de paz

¿Habrá segunda temporada de Los Abandonados?

Kurt Sutter, responsable de la serie Los Abandonados, ha dejado claro en algunas entrevistas de Netflix que su intención es desarrollar una narrativa más amplia, lo que podría indicar que se preparan otras temporadas.

La primera temporada concluyó con giros importantes y misterios sin resolver, lo que prepara el terreno para una continuación. Sin embargo, la plataforma no ha hecho un anuncio oficial que confirme que habrá, al menos, una segunda entrega de la historia.

Los fans de Los Abandonados deberán esperar atentos el anuncio oficial, pero todo indica que la saga de Fiona Nolan y Constance Van Ness seguirá desarrollándose en la plataforma de streaming.