Hermana de Mercedes Roa revela el estado de salud de la influencer tras ataque en Marsella

Mercedes Roa, creadora de contenido conocida por sus videos sobre futbol, se ha vuelto tendencia tras ser víctima de un ataque que la llevó a quedar hospitalizada en Marsella, Francia, una noticia que generó sorpresa y preocupación en redes sociales.

Ante las especulaciones, la hermana de Mercedes Roa, Camila, confirmó que la joven se encuentra bien después de haber sido agredida en territorio europeo. A través de Instagram declaró: “Mi hermana se encuentra sana y salva… en cuanto Mercedes esté disponible les dará noticias”, publicó.

Hermana de Mercedes Roa confirma que la influencer se encuentra bien tras ataque en Marsella ı Foto: IG

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

Se sabe que la joven resultó herida por una pelea entre varias personas que fueron detenidas en el centro de Marsella. Se detalla que la joven se reunió con amigos en el barrio de La Ópera después de asistir a un evento de futbol.

La joven fue atacada después de que intentó intervenir en defensa de una amiga que recibió agresiones por al menos cuatro individuos por causas desconocidas.

Tanto de la creadora de contenido como su amiga recibieron ayuda por parte de la Policía municipal que fue alertada por la Central de Vigilancia Urbana y fueron trasladadas al hospital por parte de un vehículo de bomberos.

Tres de los agresores fueron detenidos y se presentaron las denuncias que los acusan de agresión con agravantes. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ofreció su apoyo al influencer y a sus amigas después de los hechos, por lo que ya hay una investigación en curso.

“Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, indicó el alcalde. De momento, Mercedes no ha emitido comentarios en torno a su estado de salud.

“No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro. Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario“, aclaró por otro lado su amigo Pipe.

Las autoridades francesas señalaron que los detenidos enfrentan acusaciones por agresión con agravantes, y Mercedes presentó una denuncia formal ante la policía nacional.