¿Quiénes son Larry Ellison y David Ellison, multimillonarios dueños de Paramount?

El 5 dediciembre se dio a conocer que Netflix adquirió la empresa Warner Bros, y este acuerdo de compra fue por un monto de 82 mil 700 millones de dólares, pero otras empresas también estaban interesadas en comprarla.

Entre las empresas que se perfilaban como interesadas para adquirir Warner Bros se encontraban Comcast Crop y Paramount Skydance, y esta última presentó públicamente la oferta de adquisición.

Paramount ofreció 108 mil 400 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery, lo que representa un número más alto respecto a la oferta de Netflix por los activos de televsión, estudios cinematográficos y plataforma de streaming que fue aceptaba por la compañía.

Además de ofrecer un monto mayor por la empresa, Paramount señala que pueden superar el escrutinio del gobierno de Estados Unidos, por lo que esta adquisición ya escaló a niveles políticos.

streaming ı Foto: Especial

¿Quiénes son Larry Ellison y David Ellison?

Lawrence Joseph Ellison es conocido como Larry Ellison, quien es un empresario multimillonario estadounidense, y de acuerdo con Forbes, actualmente ocupa el primer lugar en la lista de Mayores fortunas personales del mundo.

Larry Ellison es uno de los fundadores de Oracle, que es conocida por ser una de las empresas de software más grandes por su sistema de gestión de base de datos y procesamiento transaccional, herramientar de IA, software empresarial y nube para uso empresarial.

Actualmente Larry Ellison ocupa el tercer puesto en la lista de las 10 personas más ricas del mundo con un patrimonio netro de 253 mil millones de dólares, y este se asoció con su hijo, David Ellison, para poder impulsar la fusión de Paramount y Skydance Media en agosto de este año.

David Ellison es el hijo del cofundador de Oracle, y además de ser un productor cinematográfico, fue director ejecutivo de Skydance Media desde 2006, y dirige Paramount Skydance desde agosto del 2025 luego de que ambas se fusionaran.

Larry y David Ellison ı Foto: Especial

Algunas versiones afirman que David Ellison habría asegurado que si Paramount Skydance adquiría Warner Bros. Discovery, este realizaría cambios significaticos en el canal de noticias CNN, por lo que esto podría representar una preferencia por parte del gobierno estadounidense para la adquisición de la empresa.

Debido a la alta oferta realizada por Paramount Skydance para comprar Warner Bros Discovery, actualmente la negociación que tenía con Netflix se extenderá hasta el 19 de diciembre, para poder considerar y analizar la oferta realizada por la empresa de Ellison.