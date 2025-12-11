Lupillo Rivera comparte FOTOS de los restos de Jenni nunca antes vistas

A 13 años del terrible accidente en que Jenni Rivera murió, su hermano Lupillo compartió con el público imágenes estremecedoras del momento en que recibió los restos de la Diva de la Banda.

Las fotos fueron rápidamente difundidas en redes sociales y causaron gran impacto, sin embargo, surgieron opiniones encontradas. Algunos usuarios agradecieron al cantante por revelar detalles inéditos sobre los días posteriores a la muerte de la intérprete de “Mariposa de Barrio”.

Mientras tanto, otros fans de Jenni acusaron a Lupillo de querer sacar ventaja de la situación y de reabrir heridas que aún no han sanado.

Lupillo Rivera comparte FOTOS de los restos de Jenni Rivera nunca antes vistas

En algunas de las fotos compartidas por el cantante, se aprecia a Lupillo cargando y besando la bolsa que contiene los restos de Jenni Rivera, mientras otros integrantes de la familia aparecen profundamente afectados por la tristeza.

Las imágenes no corresponden a un funeral abierto al público, sino a momentos íntimos que, hasta ahora, habían permanecido protegidos en la familia. Lupillo Rivera explicó quiso difundir estas fotos para que sus seguidores conozcan la dimensión que vivió la familia en ese momento.

Esta es la zona en la que se estrelló avión de Jenni Rivera ı Foto: larazondemexico

Lupillo Rivera habla sin filtro del accidente de su hermana Jenni en 2012

Lupillo también incluyó fragmentos de su libro autobiográfico Tragos Amargos, en los que por primera vez habla sin filtro del accidente aéreo que le arrebató la vida a su hermana Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012.

El cantante comparte en su texto que, poco antes de que el avión de la intérprete despegara, hubo una presión inusual para que la aeronave saliera de inmediato.

“Rápidamente, recibieron una orden amenazante de que por supuesto que lo iban a soltar y que el avión debía salir sin demora alguna. Había una insistencia muy pesada con una voz siniestra e inconfundible para que la aeronave de mi hermana despegara”, señala Lupillo Rivera.

Además, aunque sospecha que la muerte de la cantante no fue un accidente, no puede comprobarlo, ni tiene idea de quién pudo haberle hecho daño a Jenni Rivera.

“No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano”, narra el famoso.

Las fuertes imágenes que fueron compartidas por Lupillo generaron reacciones encontradas entre los fans de la Diva de la Banda. Algunos usuarios agradecieron a Lupillo Rivera por revelar las fotos e información sobre los días posteriores a la muerte de la intérprete de “De contrabando”.

Mientras tanto, otros fans de Jenni Rivera acusaron al artista de querer sacar ventaja de la situación y de reabrir heridas que aún no han sanado.