¿Qué le pasó a León Larregui?; Zoé está de luto

En días recientes, distintos medios y usuarios en redes sociales han propagado información sobre el estado actual de León Larregui, reconocido cantante de Zoé y artista en solitario.

Esta información, ha cobrado fuerza luego de que la banda se declarara de luto debido a una pérdida cercana. Te contamos lo que se sabe de esto.

¿Qué le pasó a León Larregui?

Recientemente circuló en redes sociales que León Larregui, vocalista de Zoé, enfermó y hasta que murió. Esta información causó mucha preocupación entre los seguidores de los intérpretes de temas como “Love”, “Arrullo de estrellas” y “No me destruyas”.

Primero, es importante subrayar que León sigue con vida. No se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte de su familia, su equipo ni la banda Zoé que respalde la versión de su muerte o de que su vida esté en peligro debido a un accidente o padecimiento de salud.

La información difundida en Internet carece de veracidad, es una noticia falsa o fake new. Se puede afirmar que el cantante León Larregui está en buen estado de salud y se encuentra a salvo.

Zoé está de luto por esta razón

Los rumores de que algo le había pasado a León Larregui, de Zoé, tomaron mayor fuerza luego de que la banda se pronunciara de luto debido a la pérdida de su llamado sexto integrante.

La agrupación mexicana, a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer con tristeza que Phil Vinall falleció. “Gracias, Phil. 1959-2025″, escribieron en Instagram junto a una serie de fotografías donde comparten momentos juntos en el estudio.

¿Quién era Phil Vinall?

Phil Vinall nació en Londres en 1959 y comenzó su trayectoria en los años 80 como ingeniero de audio en estudios británicos. Trabajó con bandas emblemáticas del rock, pop y post-punk como Pulp, Placebo y otras agrupaciones influyentes de la escena musical británica de la época.

A inicios de los 2000 Phil decidió trasladarse a México, donde fundó Panoram Studios. El productor ayudó a Zoé a consolidarse como una de las bandas más famosas dentro del rock en español.

El británico es conocido entre los fans como el sexto integrante de Zoé, pues colaboró en los álbumes destacados de la agrupación.

La banda también compartió en su cuenta oficial de Instagram el comunicado de Panoram Studios, en el que se destacó el legado de Phil Vinall y su forma de ver la música: “Nos enseñó a mirar la música desde un lugar distinto, profundo y honesto”.