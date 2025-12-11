Yuri canta en una boda y sorprende a los novios| VIDEO

Yuri, intérprete de éxitos como “Detrás de mi Ventana” y “De Qué Te Vale Fingir”, sorprendió ayer a sus fans al revelar que busca cantar en una boda. La famosa pidió ayuda para encontrar a la pareja que será la afortunada de oírla en vivo.

Tras una apresurada búsqueda, la artista encontró una fiesta a la que asistió para regalar una velada mágica este jueves. Así se vivió.

Yuri revela que quiere cantar en una boda

A través de sus historias de Instagram, la artista veracruzana comentó que desde hace mucho tiempo tiene el deseo de llegar a una boda a cantar y sorprender a los novios. Así que la famosa pidió a sus seguidores ayuda para encontrar a la pareja que será la afortunada.

La única condición que puso la intérprete es que la boda fuera este jueves 11 de diciembre en Monterrey.

“Hace mucho tiempo que quiero llegar a una boda a cantar (...) entonces, quiero ir a cantar a una boda pero que sea sorpresa. Ustedes díganme, aquí en Monterrey, tiene que ser en Monterrey y mañana, porque no tenemos mucho tiempo, de que tal fecha, no porque ya estamos en fiestas navideñas”, compartió Yuri ayer en redes sociales.

“Gente de Monterrey, ayúdenme, les voy a poner aquí un numerito para que ustedes se comuniquen y nos den opciones, ‘se van a casar en tal lugar de Monterrey, los fulanos, los perenganos’, ahí vamos a ver cuál de todas las bodas vamos a ir”, agregó con emoción la cantante.

Yuri canta en una boda y sorprende a los novios

Luego de la apresurada búsqueda de Yuri, finalmente encontró una boda en Monterrey a la cuál sorprender. La intérprete apareció inesperadamente en una fiesta de matrimonio este jueves por la noche.

Con un atuendo negro y su característica cabello rubio suelto, la artista compartió antes de llegar al lugar una historia de Instagram en la que lucía muy emocionada.

“Bueno, familia preciosa, ya vamos a la boda. No se pierdan todo lo que van a ver a través de mis redes sociales. Ya vamos a la boda, estoy muy contenta, muy nerviosa y sobre todo quiero verles las caras a los novios”, expresó Yuri en el video.