Los Vázquez Boys se unen a la gira Enrollados, revela el elenco de Otro Rollo

Esta tarde el elenco de Otro Rollo reveló que los populares Vázquez Boys formarán parte de la gira Enrollados, que reunirá lo mejor del programa de comedia.

En redes sociales usuarios que crecieron viendo este show, recuerdan con entusiasmo a esta agrupación, que realizaba una sátira a los grupos juveniles o boy bands de la época. En La Razón te contamos cómo puedes ver a los Vázquez Boys, quiénes son y, por si no es de tu época, qué era Otro Rollo.

¿Quiénes son los Vázquez Boys de Otro Rollo?

Los Vázquez Boys fueron un “grupo juvenil” que apareció en el programa de televisión Otro Rollo, que se transmitió desde 1995 hasta 2007.

Se trataba de una parodia musical creada dentro del show liderado por Adal Ramones, en la que interpretaban versiones cómicas de canciones populares de boy bands internacionales, especialmente de los Backstreet Boys.

Los Vázquez Boys ı Foto: Especial

Mientras cantaban, realizaban coreografías características de estas agrupaciones, pero los comediantes le agregaban algunos movimientos exagerados y atuendos graciosos.

Los integrantes de los Vázquez Boys eran: Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Lalo España, además de un quinto integrante que podría ser Luis Orozco.

¿Qué es Otro Rollo?

Otro Rollo era un programa nocturno de comedia y variedades. Comenzó el 12 de mayo de 1995 en Puebla, grabado en las instalaciones de lo que hoy es Megacable. En sus inicios se transmitía los sábados por la tarde a través de Unicable, un canal de suscripción de Televisa, y en 1997 se incorporó también a la programación de Canal 9 en señal abierta.

En esa etapa inicial contaba con un foro reducido y recursos limitados. Adal Ramones y Yordi Rosado comentaron durante la entrevista publicada en YouTube esta tarde que sólo les brindaban dinero para la gasolina y la comida, por lo que no tenían un sueldo fijo ni abundante.

Gracias al éxito que alcanzó en poco tiempo, Otro Rollo fue incluido en la programación de Canal 5 a partir del 4 de mayo de 1999, cada martes a las 9:00 pm, ya con el respaldo completo de Televisa en la producción.

Los Vázquez Boys se unen a la gira Enrollados, revela el elenco de Otro Rollo

En entrevista con Yordi Rosado, esta tarde el elenco de Otro Rollo, reveló que los famosos Vázquez Boys serán parte de los segmentos que el público podrá disfrutar en su gira de reencuentro titulada Enrollados.

Aseguraron que habrá coreografías espectaculares, risas y mucha interacción con el público.