¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 14 de diciembre?

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

En la gran final de ¿Quién es la máscara? 2025 también habrá dos personajes eliminados, quienes se destaparán a la mitad del programa y revelarán sus identidades antes del duelo final de los últimos dos finalistas.

Antes de que lleve a cabo la gran final los cuatro finalistas, Tropi Coco, Carro Ñero, Metaliebre y Maestro Bops, se van a enfrentar en duelos para ir descartando a los concursantes y así solo tener a los dos finalistas.

Quiénes son los eliminados de hoy ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, los eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? serían Metaliebre y Maestro Bops, quienes serán los favoritos del público para ser los primeros en quitarse la máscara en el programa de hoy.

Conoce a Metaliebre de ¿Quién es la máscara? 2025 ı Foto: Especial

Final de ¿Quién es la máscara? EN VIVO

La final de ¿Quién es la máscara? 2025 se transmitirá en vivo en el Canal de Las Estrellas por Televisa o por la plataforma de Vix. En esta ocasión estas serán las únicas transmisiones que habrá de manera oficial.

Este domingo 14 de diciembre, Univisión no transmitirá el programa en su señal, ya que va a transmitir la final del futbol mexicano en el mismo horario en el que normalmente transmite ¿Quién es la máscara?

Univisión cambió la fecha de la final del programa y será el domingo 21 de diciembre, por lo que la transmisión de la gran final será exclusivamente por Televisa en México.

A qué hora empieza la final de ¿Quién es la máscara?

La final de ¿Quién es la máscara? será este domingo 14 de diciembre a las 8:00 pm, es decir, se recorre media hora, pues el horario normal del programa es a las 8.30 pm.

Personajes de ¿Quién es la máscara?

El programa, como cada año, cautivó a los fans con sus simpáticos personajes, todos los que participaron en la temporada son: