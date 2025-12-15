Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti!, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti! es un drama chino en el que seguimos la historia de un joven que cambia de cuerpo con el esposo de una mujer millonaria; él decide que enmendará los errores del hombre anterior para quedarse con su vida lujosa.

¿De qué trata Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti!?

Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti! sigue la historia de Flavio Fuentes, un joven universitario que de la noche a la mañana, despierta dentro del cuerpo del esposo de Olivia Rosales, la empresaria millonaria.

Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti! ı Foto: Especial

Aunque él creía que tendría la vida de ensueño entre los millones de su esposa, no sabía que el dueño del cuerpo había cometido una terrible traición a la bella y rica mujer. El esposo original era un ladrón, ludópata e infiel, quien engañó a su esposa con su cuñada, Sabina Rosales.

Sabina no duda en atacar a Olivia, ante lo que la presidenta decidió no soportar más la situación y le aventó los papeles de divorcio sin temblarle la mano.

Justo en ese momento crítico, Flavio reacciona: rompe el divorcio en mil pedazos y corre a Sabina de la casa como si fuera plaga. Mientras Olivia lo mira toda sacada de onda, Flavio le agarra la mano, sincero de verdad, y le suelta: “Amor, no llores… yo contigo no me divorcio ni loco.””

¿Dónde ver Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti!?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de GoodShort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

