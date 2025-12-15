Detienen a Nick Reiner por el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Nick Reiner fue detenido por el asesinato de Rob Reiner y su esposa

Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido este lunes por el asesinato de Rob y su espposa Michele Singer Reiner, luego de que fueran hallados sin vida y con heridas de cuchillo.

De acuerdo con la información, Nick Reiner fue detenido el mismo domingo que se descubrieron los cuerpos y actualmente está en prisión con derecho a salir fianza por cuatro millones de dólares, así lo dio a conocer el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Nick Reiner y su largo historial de adicciones

Por el momento no se sabe cuál fue el motivo del asesinato, sin embargo, lo que sí se sabe es que Nick Reiner tiene un largo historial de adicciones.

En una entrevista para la revista People en 2016 confesó que tenía problemas con sustancias y que estuvo en un centro de rehabilitación por primera vez cuando él tenía solo 15 años. La última vez que estuvo internado para tratar su problema fue cuanto tenía 19 años.

Además, en la misma entrevista contó que debido a que estaba entrando y saliendo de centros de rehabilitación estuvo viviendo en la calle en varios estados del país en Estados Unidos.

Después de que estuvo en recuperación el joven de ahora 32 años de edad se dedicó a escribir y siguió los pasos de su papá en el cine y escribió un guión, mismo que su padre Rob Reiner produjo y que Nick protagonizó.

Incluso se les vio juntos en fotografías en las que aparecen sonriendo y abrazándose.

Rob Reiner era un hombre de 74 años de edad, mientras que su esposa Michele tenía 68 años.

Las autoridades están investigando el móvil del asesinato, un caso que está conmocionando a todo Hollywood.

En México sucedió un caso similar, cuando en el 2026, el cineasta León Serment y su esposa, la productora Adriana Rosique, fueron asesinados, el autor intelectual fue su hijo Benjamín Serment, quien planeó el asesinato al contratar a unas personas para quitarle la vida a sus padres. Actualmente el joven está en la cárcel y ofreció una entrevista para el programa de Saskia Niño de Rivera llamado Penitencia.