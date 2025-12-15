Rosa de venganza, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Rosa de venganza es un drama chino en el que conocemos al historia de una joven que quedó arruinada por culpa de un hombre traicionero, peor luego pudo recuperarse y vengarse de quien la dañó.

¿De qué trata Rosa de venganza?

Rosa de venganza sigue la historia de Sofía Reyes ocultó su identidad para ayudar a Mateo Vargas, pero él la traicionó por Tania Pérez, pues la abandonó en un secuestro.

La tragedia marcó su vida, pues quedó sin su bebé y con heridas profundas. Sin embargo, su regreso como CEO poderosa no fue solo un ajuste de cuentas, sino el inicio de un enfrentamiento donde las máscaras caen una a una.

Cuando Sofía reveló su identidad y arruinó a Mateo, él, enloquecido, lastimó a Tania y secuestró a Sofía. Tras prisión, Mateo se suicidó al ser rechazado. Sofía vivió feliz con Javier.

¿Dónde ver Rosa de venganza?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de NetShort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Amor, no llores, ¡no quiero divorciarme de ti!: Flavio Fuentes era un joven universitario que de la noche a la mañana, despierta dentro del cuerpo del esposo de Olivia Rosales, la empresaria millonaria. Aunque él creía que tendría la vida de ensueño entre los millones de su esposa, no sabía que el dueño del cuerpo había cometido una terrible traición a la bella y rica mujer. El esposo original era un ladrón, ludópata e infiel, quien engañó a su esposa con su cuñada, Sabina Rosales.

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.