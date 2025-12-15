Similar al de Rob Reiner: el caso mexicano del hijo que mató a su famoso papá cineasta

El caso del asesinato de Rob Reiner, a manos de su hijo Nick Reiner, está conmocionando a Hollywood, sin embargo, en México sucedió un caso similar en el año 2016, hecho que también impactó al país.

Rob Reiner era un reconocido cineasta en Estados Unidos, dirigió icónicos filmes como Misery o Cuando Harry conoció a Sally, entre otros

Lo que se sabe del caso es que su hijo Nick Reiner, presuntamente, atacó a sus papás con un cuchillo y les quitó la vida. Los cuerpos fueron hallados por el departamento de bomberos de Los Ángeles.

Nick está detenido por homicidio y tiene fianza de 4 millones de dólares para poder salir de la cárcel. El hombre de 32 años de edad ha contado que tiene problemas con las drogas, por lo que se podría atribuir a las sustancias su ataque.

En México sucedió un caso similar, en el que un joven mató a su papá cineasta y a su mamá, caso que estremeció al país, como está causando dolor en Estados Unidos el de Rob Reiner.

Benjamín Sermert asesinó a sus padres los cineastas León Serment y Adriana Rosique

Benjamín Serment está en la cárcel actualmente por haber sido el autor intelectual del asesinato de sus papás los cineastas León Serment y Adriana Rosique.

Todo sucedió el 18 de agosto de 2016, en la Ciudad de México. Benjamín Sermert, quien en ese entonces tenía 21 años de edad, planeó el asesinato de sus papás, junto con su novia.

Contrató a dos sicarios a los que le prometió un pago de 200 mil pesos, 100 mil por cada víctima, para asesinar a sus dos padres.

La muerte de León Serment ocurrió el 18 de agosto cuando él y su hijo Benjamín fueron a dejar a su ex esposa Adriana Rosique a tomar un taxi de aplicación para llevarla a su casa, ya que aunque los cineastas estaban separados, ellos seguían teniendo una relación laboral.

Cuando Benjamín y el cineasta regresaban a la casa de su papá, dos personas, un hombre y una mujer, los asaltaron, los tiraron al piso y le quitaron la cartera a León Serment, además de que le dieron de cuchilladas en más de 40 ocasiones.

León Serment y Adriana Rosique ı Foto: Redes sociales

León quedó tendido en el suelo y, aún con vida, le pidió a su hijo que llamara por ayuda, así que el joven entró al edificio para pedir que llamaran a una ambulancia, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, el cineasta ya había fallecido.

Los asesinos empezaron a ir a los cajeros a sacar dinero de las tarjetas de León Serment y a gastarlo en tiendas de conveniencia.

Benjamín Serment, acusado de asesinar a sus padres León Serment y Adriana Rosique ı Foto: YT Penitencia

Benjamín llamó a su mamá para contarle lo que había pasado, la señora dijo en una entrevista que ella había visto a una pareja sentada en la calle cuando abordó el taxi de aplicación, pero no les pudo ver la cara. La señora pidió justicia por la muerte de su ex esposo, sin saber que días después ella sería la segunda víctima.

Benjamín estaba en la casa de su mamá en Tlalpan, cuando en la madrugada dijo que iba a llevar a su novia al doctor, el joven salió de la vivienda y dejó la puerta abierta y envió mensajes a los asesinos para decir que la puerta estaba abierta y la señora se encontraba sola en su casa.

Los sujetos entraron y salieron una hora después de la vivienda, el cuerpo de Adriana Rosique fue hallado colgado. En un inicio se dijo que la señora se suicidó porque no soportó la muerte de León Serment, pero las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México revelaron que todo fue planeado por su hijo.

Benjamín quería cobrar el seguro de vida de los papás, además de que el procurador de ese entonces, Rodolfo Ríos Garza, informó que Benjamín cayó en contradicciones en su declaración, fue cuando descubrieron que los papás tenían seguros de vida cada uno y que el joven tenía resentimiento hacia ellos.

Benjamín se declaró culpable del asesinato de sus padres, su novia que fue su cómplice con la que planeó el homicidio también fue encarcelada, junto con los dos sicarios que contrató para matarlos.

En una entrevista que Benjamín Serment ofreció a Saskia Niño de Rivera en su podcast de Penitencia, dijo que él no quería matar a sus papás.

Pero contó que su papá tuvo otras hijas antes de tenerlo a él y que León Serment siempre decía que ellas eran su vida. Asimismo, contó que él siempre estaba solo porque sus papás estaban trabajando, pues eran reconocidos cineastas.

Contó que tiene un hermano con vida, a quién dijo que extraña.

¿Quién era León Serment?

León Serment era un cineasta mexicano reconocido, famoso por sus documentales, sus dos películas famosas eran Kada Kien su Karma y El efecto tequila.