Nick Reiner, de 32 años, enfrenta cargos por los asesinatos de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Para defenderse en los tribunales contrató a Alan Jackson, un abogado reconocido por defender a otras figuras del medio artístico como Harvey Weinstein y Kevin Spacey.

El hijo del actor fue detenido este domingo por las autoridades de Los Ángeles California, tras descubrirse los cuerpos acuchillados.

Nick Reiner contrata al abogado de Kevin Spacey tras acusaciones de asesinato de sus padres

Nick Reider, hijo del actor y cineasta Rob Reiner con la fotógrafa Michele Singer Reiner se encuentra detenido en Los Ángeles, California. Es acusado de los homicidios de sus padres.

TE RECOMENDAMOS: Histórico Los Oscar se transmitirán en YouTube a partir de 2029

De cara al proceso legal que debe enfrentar, el hombre de 32 años ha contratado los servicios del abogado defensor Alan Jackson, quien es conocido por haber representado a Harvey Weinstein y Kevin Spacey.

Jackson es un abogado de alto perfil. Fue fiscal del condado de Los Ángeles y representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios realizados en Massachusetts.

El representante legal es también recordado a nivel mundial por ser una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

Nick Reiner tenía previsto presentarse inicialmente ante el tribunal este martes 16 de diciembre, pero su abogado, según AP, reveló que no fue trasladado de la cárcel al juzgado por motivos médicos. La comparecencia fue pospuesta.

Del mismo modo, Alan Jackson señaló que Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel Men’s Central Jail de Los Ángeles.

Michele y Rob Reiner ı Foto: Especial

¿Por qué acusan a Nick Reider de asesinar a sus padres?

El domingo 14 de diciembre el actor Rob Reider, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 70, fueron hallados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles. El matrimonio tuvo tres hijos.

Unas horas más tarde, la policía arrestó a Nick Reiner cerca del campus de la Universidad del Sur de California (USC). El hijo del cineasta ha luchado durante años con su adicción a las drogas.

Por el momento las autoridades no han revelado de forma pública detalles sobre los indicios o razones que los llevaron a señalar al hombre de 32 años de ser el responsable de la muerte de la pareja.

Nick trabajó con su padre en como coautor de la película Being Charlie. A raíz de la muerte del cineasta, en redes sociales han circulado videos en los que usuarios señalan ciertas actitudes de Nick como “indicios” de que es una persona “peligrosa”.