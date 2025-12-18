Godzilla y Kong: Supernova, esta es la fecha de estreno y el reparto de la película

La saga de monstruos más famosa del cine contemporáneo continúa expandiéndose con Godzilla y Kong: Supernova, una producción de Legendary Pictures y distribuida por Warner Bros.

Se trata de la continuación de Godzilla x Kong: The New Empire (2024) y constituye la sexta entrega de la saga de Godzilla dentro del MonsterVerse, realizada completamente por un estudio de Hollywood.

Además, la expectativa por el lanzamiento de la película es aún mayor debido a que fue grabada parcialmente en diversas zonas de la Ciudad de México. Paseo de la Reforma y áreas cercanas al Palacio de Bellas Artes son el lugar donde se realizaron algunas escenas de acción.

Descubre quiénes integran el reparto de este esperado filme y cuándo se estrena en cines.

Godzilla y Kong: Supernova, esta es la fecha de estreno y el reparto de la película

La película Godzilla y Kong: Supernova llegará a los cines el 26 de marzo de 2027, de acuerdo con información revelada por Warner Bros. A diferencia de otros estrenos, el público de Estados Unidos, México y América Latina podrá disfrutar el lanzamiento de manera simultánea.

La dirección está a cargo de Grant Sputore, mientras que el guion fue escrito por Dave Callaham y Michael Lloyd Green, quienes se inspiraron en las historias originales de Godzilla y SpaceGodzilla creadas por Tōhō.

Además, la producción ha asegurado que la película contará con efectos visuales de última generación, lo que genera mucha emoción entre los amantes de la ciencia ficción.

Reparto de Godzilla y Kong: Supernova

En esta ocasión el reparto reúne a figuras de gran trayectoria y jóvenes talentos que harán de Godzilla y Kong: Supernova una aventura inolvidable para los fans del MonsterVerse:

Kaitlyn Dever , quien ha destacado en cine y televisión en producciones como Justified y Dopesick .

Dan Stevens , recordado por su papel en Legion y The Guest .

Jack O’Connell , cuenta con experiencia en dramas y cine de acción. Uno de sus primeros proyectos fue Skins , donde interpreta a James Cook.

Delroy Lindo , actor y productor de amplia carrera en Hollywood; protagonista de la serie The Good Fight .

Matthew Modine , conocido por Stranger Things .

Alycia Debnam-Carey , popular por Fear the Walking Dead .

Sam Neill, ícono del cine gracias a Jurassic Park.

Please stand by. Your call is very important to us.#GodzillaXKong: Supernova | Now in production. Only in theaters March 26, 2027



Report a Titan Sighting. Call (240) MON-ARCH pic.twitter.com/IpqgRTTK4r — Godzilla x Kong (@GodzillaXKong) May 9, 2025

¿Qué historia podemos esperar de Godzilla y Kong: Supernova?

Después de que Monarch fracasara en sus intentos por impedir la catástrofe en Río de Janeiro, la organización pasó a estar controlada por el gobierno.

En ese contexto, Godzilla y Kong deberán enfrentarse a una amenaza de escala cósmica, misma que será capaz de provocar un nuevo despertar global de los Titanes y poner en riesgo la supervivencia del planeta.