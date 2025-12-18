El incidente entre Yeri Mua y Carolina Miranda continúa dando de qué hablar en redes sociales. Todo ocurrió durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La actriz y la creadora de contenido se encontraron en el espacio VIP del puertorriqueño conocido como La Casita. Según Yeri Mua, la intérprete conocida por su participación en La Mujer del Diablo la incomodó con empujones y codazos.

Las declaraciones de la influencer veracruzana han desatado una fuerte polémica en redes sociales y opiniones divididas. Hay quien afirma Yeri está exagerando o sacando las cosas de contexto; mientras otros opinan que notan en los videos difundidos las agresiones de la actriz.

A unos días de esta controversia, te contamos cuál fue la reacción de Carolina Miranda sobre las acusaciones de la llamada Bratz jarocha.

¿Qué pasó entre Carolina Miranda y Yeri Mua?

Yeri Mua, influencer y cantante veracruzana, compartió en sus historias de Instagram un video en el que señaló que mientras disfrutaba del show en La Casita, la actriz Carolina Miranda la empujaba y le atravesaba el pie con la intención de hacerla caer en pleno evento.

El altercado provocó que Yeri Mua lanzara mensajes muy duros, como suele ser su estilo, contra la famosa originaria de Irapuato. Incluso aseguró que le haría “brujería” en cuanto supiera quién era.

Aunque la jarocha no mencionó el nombre de Carolina en ningún momento, en los videos difundidos en redes sociales se aprecia a la actriz junto a Yeri.

Yeri Mua acusa a actriz de agresión en la casita de Bad Bunny ı Foto: IG: @yerimua

¿Qué respondió Carolina Miranda a las acusaciones de Yeri Mua?

Carolina Miranda se mantiene activa en redes sociales pese a los mensajes e insultos que le escriben los seguidores de Yeri Mua en los comentarios de redes sociales como Instagram y X, antes Twitter.

Sin embargo, la actriz no ha emitido comentarios sobre las acusaciones de la creadora de contenido de Veracruz. Por el contrario, parece ser que no tiene idea de que está siendo “funada” en el mundo digital luego de su asistencia a la quinta presentación de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Caro, como es conocida en el mundo del espectáculo, incluso compartió historias sobre una reunión de fin de año que tuvo con un grupo de famosos que comparten la misma agencia de relaciones públicas.

En esta fiesta se encontraba Galilea Montijo, conductora de televisión, quien también asistió al tercer concierto del puertorriqueño en la CDMX.

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda es originaria de Irapuato, Guanajuato; nació en 1990. Es una actriz mexicana reconocida por sus papeles en televisión y plataformas digitales de entretenimiento.

Saltó a la fama con Señora Acero en Telemundo y consolidó su carrera en Netflix con ¿Quién mató a Sara? y Perfil falso.