Así se veía Gary Busey de joven; checa el impactante antes y después del actor de Punto de Quiebre

Gary Busey se hizo tendencia recientemente porque reapareció en redes sociales con un video navideño que preocupó a sus seguidores por su aspecto físico. El actor de 81 años luce muy distinto a lo que los fans recordaban, además de que parece que sufre de alguna condición mental.

Además, la controversia envuelve a esta figura, pues hace unos meses se declaró culpable de acoso sexual y había mantenido un perfil bajo, hasta ahora.

Si eres muy joven o ya no recuerdas cómo se veía el actor de la película Punto de Quiebre, en La Razón de México te mostramos el antes y después del famoso.

¿Quién es Gary Busey, actor de Punto de Quiebre?

Gary Busey es un actor estadounidense que nació el 29 de junio de 1944 en Baytown, Texas. Es reconocido por su papel en The Buddy Holly Story (1978), que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Actualmente tiene 81 años.

Ha trabajado en cine, televisión y música, y su vida personal incluye matrimonios, hijos y una trayectoria marcada por éxitos y controversias. Ha tenido tres esposas: Judy Helkenberg (1968–1990), Tiani Warden (1996–2001) y Steffanie Sampson (desde 2019).

Estudió en la Pittsburg State University y en la Coffeyville Community College, donde inicialmente obtuvo una beca de futbol antes de dedicarse a la actuación.

Gary Busey inició su carrera en los años 60, primero como músico y luego como actor. La película que lo hizo tener fama internacional fue The Buddy Holly Story (1978), donde interpretó al legendario músico Buddy Holly. Su actuación fue aclamada y le dio una nominación al Oscar.

Aunque no ganó el premio de la academia, su personaje es emblemático. Además, ha recibido menciones en festivales y premios menores por su trayectoria actoral.

Otras películas destacadas en las que participó Gary Busey son Lethal Weapon (1987), Predator 2 (1990), Point Break (Punto de quiebre, 1991), The Firm (1993), Fear and Loathing in Las Vegas (1998).

El actor estadounidense también participó en series como Walker, Texas Ranger, Law & Order, Scrubs y Entourage.

Hace unos días, Gary Busey, recordado por su actuación en Punto de Quiebre, compartió un video en el que ofrecía un “regalo de Navidad” a sus seguidores. El clip se volvió viral en la plataforma X (antes Twitter) por lo extraño de su comportamiento.

Del mismo modo, los fans del intérprete estadounidense señalaron que luce bastante desmejorado. En junio de 2025 Busey cumplió 81 años.

El famoso se declaró culpable de acoso sexual, tras acusaciones que se remontaban a 2022. Desde entonces había mantenido un perfil bajo, hasta este mes.

Estas imágenes reflejan el impacto que ha tenido el paso del tiempo en Gary Busey.

Así se veía Gary Busey de joven; checa el antes y después del actor

Actualmente, Gary Busey luce bastante envejecido y delgado.