Wiz Khalifa es condenado a prisión por posesión de drogas

El rapero estadounidense Wiz Khalifa fue condenado el jueves por un tribunal en Rumanía a nueve meses de prisión por posesión de drogas, más de un año después de haber participado en un festival de música en este país de Europa del Este.

Khalifa fue detenido por la policía rumana en julio de 2024 tras presuntamente fumar cannabis en el escenario del Beach, ¡Por favor! Festival en Costinesti, un balneario del condado de Constanța. Los fiscales dijeron que el rapero, cuyo nombre real es Cameron Jibril Thomaz, fue encontrado en posesión de más de 18 gramos de cannabis y que consumió algo en el escenario.

El Tribunal de Apelación de Constanta dictó la sentencia tras la condena de Khalifa por “posesión de drogas peligrosas, sin derecho, para consumo personal”, según la agencia nacional de noticias rumana, Agerpres. La decisión es definitiva.

La decisión se produjo después de que un tribunal inferior del condado de Constanta impusiera en abril a Khalifa una multa penal de 3 mil 600 lei (830 dólares) por “posesión ilegal de drogas peligrosas”, pero los fiscales apelaron la decisión del tribunal y solicitaron una pena más severa.

Rumanía tiene algunas de las leyes de drogas más duras de Europa. La posesión de cannabis para uso personal está criminalizada y puede conllevar una pena de prisión de entre tres meses y dos años, o una multa.

No está claro si las autoridades rumanas intentarán presentar una solicitud de extradición, ya que Khalifa es ciudadano estadounidense y no reside en Rumanía.

El rapero de Pittsburgh de 38 años saltó a la fama con su mixtape revelación “Kush + Orange Juice”. En el escenario de Rumanía el verano pasado, el popular rapero Wiz Khalifa fumó un gran cigarrillo enrollado a mano mientras cantaba su éxito “Young, Wild & Free”.