Esta Navidad no será como las anteriores pues, mientras las familias se preparan para la cena, los regalos y las tradiciones, millones de fanáticos alrededor del mundo esperan con la misma emoción el regreso de Hawkins.

El próximo jueves de diciembre, Netflix estrenará el Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things. La noche más festiva del año será escenario de un evento único para los amantes de la serie.

Recuerda que, en esta ocasión, el lanzamiento de los capítulos de Stranger Things 5 se dividieron en tres partes, y estas son sus fechas de estreno:

El Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Volumen 2: Jueves 25 de diciembre de 2025.

El episodio final: Miércoles 31 de diciembre de 2025.

Si no quieres perderte uno de los estrenos más esperados del mundo del entretenimiento, en La Razón de México te decimos la hora exacta en que podrás ver los nuevos episodios del Volumen 2 de esta producción.

¿A qué hora sale Stranger Things 5 Volumen 2 el 25 de diciembre?

El estreno de Stranger Things 5 Volumen 2 está programado para el jueves 25 de diciembre. Los capítulos se lanzarán de manera simultánea en todo el mundo a las 5:00 pm (hora del Pacífico de Estados Unidos).

Este horario varía según el país en el que te encuentres:

7:00 pm en México (hora del centro)

8:00 pm en Colombia y Perú

10:00 pm en Argentina y Chile

1:00 am del 26 de diciembre en España

Los tres episodios de esta segunda parte estarán disponibles al mismo tiempo para todos los suscriptores de Netflix, sin importar el país.

Para poder disfrutar del estreno de Stranger Things 5 Volumen 2 sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de entretenimiento por streaming.

Everything we have ever assumed about the upside down has been dead wrong.



Volume 2 of the final season of Stranger Things arrives Dec. 25th at 5pm PT. pic.twitter.com/GIbx0SErFD — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 15, 2025

Reparto confirmado de Stranger Things 5

Las actrices y los actores que veremos en la pantalla en Stranger Things 5 son:

Millie Bobby Brown como Eleven

Mike Wheeler Finn Wolfhard como

David Harbour como Jim Hopper

Winona Ryder como Joyce Byers

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Will Byers Noah Schnapp como

Sadie Sink como Max Mayfield

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Cara Buono como Karen Wheeler

Brett Gelman como Murray Bauman

Jamie Campbell Bower como Vecna/Henry Creel

Amybeth McNulty como Vickie

Linda Hamilton se integra en esta temporada 5 como la Dra. Kay

moments after full on sorcery pic.twitter.com/ja4etFowSL — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 20, 2025