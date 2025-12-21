¿Broma del Día de los Inocentes? Mona y Geros anuncian que serán papás

La noticia del embarazo de Mona y Geros, la pareja de influencers más polémica de Guanajuato, ha generado debate en redes sociales, pues algunos usuarios ponen en duda la autenticidad de la información.

El anuncio de la creadora de contenido se hizo ayer y estuvo acompañado de una sesión fotográfica en la que Mona aparece con un vestido blanco y un vientre abultado, una señal evidente de que en unos meses se convertirá en madre.

Sin embargo, debido al característico humor de la famosa y a que todo fue publicado justo en vísperas del Día de los Santos Inocentes, sus seguidores sospechan que todo sería una broma. Otros incluso aseguran que se trata de imágenes hechas con Inteligencia Artificial.

TE RECOMENDAMOS: Así fue el momento La Bea gana el quinto lugar en La Granja VIP

En La Razón te contamos si es falsa o verdadero el anuncio de embarazo de la carismática figura de Internet.

Mona y Geros anuncian que serán papás

Mona y Geros anunciaron recientemente que se convertirán en papás. La famosa pareja vuelve a decidir estar junta, independientemente de toda la polémica entre ellos —incluyendo robos y amenazas de muerte que presuntamente él le hizo a la influencer—, y empezar de cero.

Ayer, a través de una emotiva publicación en redes sociales, la creadora de contenido compartió con enorme felicidad que está embarazada. En las imágenes la originaria de Guanajuato aparece con un vestido blanco y un evidente embarazo.

“Yo he visto cómo la mano de Dios se ha manifestado en mi vida,‍ respondiendo a mis peticiones. Hasta el milagro más inalcanzable, es posible si lo pones en manos de Dios. Cuando decides poner a Dios delante de ti, la Victoria es segura”, escribió Mona junto a la sesión de fotos que publicó en Instagram.

Mona anuncia que está embarazada ı Foto: IG monitaof1

Los fans de la influencer escribieron en la sección de comentarios sus buenos deseos y felicitaciones en esta nueva etapa que inicia la pareja. Además, muchos otros recordaron que, en varias transmisiones en vivo, ella había revelado su deseo ferviente de convertirse en madre.

Con todo y estas pruebas, algunos usuarios han señalado que las imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial, pues están impactados con la noticia de que Mona y Geros serán papás pronto.

Las sospechas de que el embarazo de la creadora de contenido sea falso provienen de quienes resaltan que las fotos fueron publicadas justo en vísperas del Día de los Santos Inocentes. Pero ¿es real o no?

¿El embarazo de Mona y Geros es una broma del Día de los Inocentes?

El embarazo de Mona y Geros es real. Para empezar, el Día de los Santos Inocentes en México se celebra cada 28 de diciembre y aún faltan varios días para que llegue la fecha.

En el país se acostumbra a hacer bromas, engaños amistosos y “préstamos” que nunca se devuelven, además de publicar noticias falsas en medios y redes sociales como parte del juego. Sin embargo, en esta ocasión, todo parece indicar que los influencers serán papás en unos meses.