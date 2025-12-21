Eleazar Gómez es el segundo lugar de La Granja VIP

Este domingo, La Granja VIP dio mucho de qué hablar con su gran final, donde uno a uno se fueron sacando a los finalistas hasta que se reveló que el ganador del programa era Alfredo Adame, por lo que Eleazar Gómez quedó en segundo lugar.

Eleazar Gómez era uno de los personajes más controversiales del programa, quien desde que fue anunciado dio mucho de qué hablar y por semanas el público aseguraba que lo quería fuera del reality show debido a que fue condenado por violencia de género contra su ex novia, sin mencionar que tenía un historial más amplio de agresión a parejas.

Ganó Alfredo Adame!!! Awebooo

Hay algo de esperanza en la humanidad!!

La verdad el único que se lo merecía de esos dos era Alfredo no había de otra#LaGranjaVIP #aztecauno

El ex de Danna Paola generó polémica pero curiosamente, logró caerle bien a una gran cantidad de personas gracias a su personalidad y optimismo. Además, muchos señalaban que siempre dio ‘contenido’ durante su participación en el programa.

En ese sentido, destacó su carácter conflictivo al tener peleas subidas de tono con otras personalidades del entretenimiento como Teo y El Patrón. Sin embargo, a su vez dejó ver cierto nivel de control, quizás adquirido por el tiempo que estuvo en prisión.

De este modo, Eleazar pasó de ser uno de los actores más odiados tras ser condenado por violencia de género a obtener el cariño de millones de personas, aunque muchos señalan que no debería haber sido así y temen el mensaje que esto da al resto de México al celebrar a una personalidad así.

El actor confesó sentirse emocionado a pesar de no haber conseguido la victoria y agradeció por la oportunidad de regresar a la televisión después de haber estado preso, algo que complicó su carrera como artista por un tiempo.

Asimismo, Eleazar Gómez expresó que estaba contento de saber que Adame había obtenido la victoria en La Granja VIP, pues se convirtieron en aliados entrañables durante las diez semanas del programa.