Confianza rota o La verdad oculta, ¿Dónde ver el drama chino de una leche envenenada?

La serie en formato vertical La Verdad Oculta o Confianza rota es un drama chino en el que se cuenta la historia de una mujer que traiciona a su amiga al robarse su belleza con una leche envenenada color rosa.

¿De qué trata La Verdad Oculta o Confianza rota?

La Verdad Oculta o Confianza rota sigue la historia de una joven estudiante que solía ser sumamente bella, pero de pronto pierde su atractivo y por situaciones de la vida, termina muriendo justo después de descubrir que ha sido su mejor amiga quien la traicionó.

Sin embargo, la chica tiene la oportunidad de recuperar su vida, ya que renace semanas antes de su perdición, ahora sabiendo que la leche que le daba su amiga estaba envenenada y tenía un efecto malo en ella.

De este modo, la amiga le robaba su belleza a la joven, por lo que se rehúsa a seguirla tomando y al contrario, se la comienza a dar a una vagabunda, quien la bebe sin problemas y le pasa todos sus defectos a la amiga malvada.

Por otro lado, al protagonistas no hace más que mejorar y al cabo de unas semanas, logra regresar a su belleza que la hacía destacar por encima del resto, no sin captar la atención de su amiga, quien hará de todo para destruirla.

¿Dónde ver Confianza rota o La Verdad Oculta?

Puedes encontrar la historia a través de plataformas como TikTok o YouTube. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Cuando el destino golpea al amor: Lacey tuvo una infancia complicada por la preferencia de su familia por los hijos varones, lo que la llevó a ser relegada e ignorada frente a sus hermanos. Ella admiraba de manera secreta a Félix, mientras vivía una infancia complicada. Al crecer, su familia la quiso obligar a casarse con un desconocido por tres millones de dólares, sin saber que su marido sería el mismo hombre con el que estaba profundamente enamorada en el pasado.

17 Rompecorazones: Cuando el Amor no Tiene Voz: El amor abusivo de Declan hacia su esposa. Él fue su peor tormento, quien una vez prometió mantenerla a salvo. Eva alguna vez amó a Declan, quien podría matar por ella. Pero después de tres años de matrimonio, ella sufría, dándose cuenta de que Declan nunca la amó.

Cuenta Regresiva: Renacimiento (héroe de la cuenta regresiva): Pedro, un repartidor, fue atropellado por María, la directora general del Grupo Santos. Al despertar, descubrió que tenía la extraña habilidad de ver cuánto tiempo de vida le quedaba a las personas. Esta nueva visión cambió por completo su manera de ver el mundo, especialmente cuando logró predecir y evitar un accidente fatal que habría terminado con la vida de María.