Cuando el destino golpea al amor, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Cuando el destino golpea al amor es un drama chino que sigue la historia de una mujer que se casa con el hombre de sus sueños, a quien engañaron para que dejara a su novia por ella.

¿De qué trata Cuando el destino golpea al amor?

Cuando el destino golpea al amor sigue la historia de Lacey, quien tuvo una infancia complicada por la preferencia de su familia por los hijos varones, lo que la llevó a ser relegada e ignorada frente a sus hermanos.

Ella admiraba de manera secreta a Félix, mientras vivía una infancia complicada. Al crecer, su familia la quiso obligar a casarse con un desconocido por tres millones de dólares, sin saber que su marido sería el mismo hombre con el que estaba profundamente enamorada en el pasado.

Por su parte, Félix tenía una relación estable y larga con una mujer llamada Erika, pero sus padres se oponían por su infertilidad, por lo que engañaron al hombre para dejar a su amada.

Desesperado, Félix buscó consuelo en el alcohol y cuando llegó el momento del auxilio, Lacey estaba allí para salvarlo al llevarlo a un hotel, con un paparazzi cazándolos. Al final, para evitar un escándalo, se vieron obligados a casarse.

¿Dónde ver Cuando el destino golpea al amor?

La serie cuenta con un total de 74 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de MoboReels. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

