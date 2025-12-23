Anna Kournikova y Enrique Iglesias dieron a conocer el nacimiento de su cuarto hijo a través de una imagen compartida por redes sociales y un mensaje que emocionó al público en redes sociales, al especificar la fecha en la que nació el pequeño.

En al foto compartida de manera conjunta en las cuentas oficiales de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, aparece el bebé dormido con un gorro de rayas azules y rosas, envuelto en una frazada y acompañado por un peluche con forma de oso perezoso.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova reciben a su cuarto hijo ı Foto: Captura de pantalla

“My sunshine 12. 17. 2025″, dice el texto que acompaña a la publicación, revelando que el pequeño tiene apenas unos días de nacido, aunque no revelaron el sexo o el nombre del recién nacido. De momento, este ha sido el único dato revelado por la pareja.

La pareja ha destacado a través de los años por su carácter reservado, sobre todo cuando se trata del nacimiento de sus hijos, pues tratan de mantener la noticia entre las personas más cercanas antes de que consideren que ha llegado el momento de hacer la información pública.

De este modo, la familia Iglesias crece con un cuarto hijo. Sus primeros hijos fueron los mellizos Nicholas y Lucy, que ya tienen 7 años de edad, seguidos por Mary, de cinco años. Se desconoce si la pareja desea hacer crecer aún más su familia.

Aseguran que Anna Kournikova está embarazada ı Foto: Revista Hola!

El embarazo de Anna Kournikova fue revelado en el mes de agosto, cuando fuentes cercanas comunicaron que ambos se encontraban “muy ilusionados” sobre la llegada de su nuevo hijo. Sin embargo, en ese entonces solo se captaron las imágenes de Kournikova en Miami junto a sus tres hijos, sin confirmar nada de la gestación.

Desde que comenzó su relación en los 2000, Anna Kournikova y Enrique Iglesias han destacado por mantener el hermetismo sobre su vida en pareja y familiar, pues no suelen ofrecer declaraciones en torno a sus vidas privadas.